Mini Clubman odchodzi. Limitowana seria Final Edition na pożegnanie

Spis treści: 01 Mini Clubman w "finałowej" wersji

02 Liczba egzemplarzy Mini Clubmana Final Edition ograniczona. A jakie ceny?

Pierwsza wersja sześciodrzwiowej wariacji Mini na temat Coopera, posiadająca parę otwieranych drzwi zamiast klapy bagażnika, pojawiła się w 1969 roku. W 2007 roku samochód powrócił, a po 8 latach doczekał się następnej generacji. Następcy jednak już nie będzie. Clubman definitywnie odchodzi z rynku. Marka postanowiła jednak uhonorować go specjalną, finałową edycją.

Mini Clubman Final Edition będzie dostępne w kolorach Nanuq White, Enigmatic Black oraz Melting Silver. Po bokach auta, w dolnej części znajdziemy trzy paski w kolorze miedzianym biegnące wzdłuż samochodu. Pojawiają się one również na masce auta od strony pasażera.

Błyszczący, miedziany kolor mają obramowanie atrapy chłodnicy oraz poprzeczka w w jej górnej części. Z tyłu znajdziemy lampy Union Jack, które mają nawiązywać do brytyjskiego pochodzenia samochodu.

Mini Clubman Final Edition otrzymało również specjalne 18-calowe obręcze kół wykonane z lekkich stopów. Wykończone są one przyciemnionym bezbarwnym lakierem przypominającym miedź.

Zdjęcie Obręcze kół MINI Clubmana Final Edition wykończone są lakierem przypominającym miedź. / materiały prasowe

Wewnątrz Clubmana znajdziemy skórzane brązowe fotele z materiałowymi wstawkami i niebieskimi przeszyciami. Brązowych elementów nie brakuje również na czarnej desce rozdzielczej.

Zdjęcie Skórzane fotele w Clubmanie Final Edition mają materiałowe wstawki. / materiały prasowe

Nabywca Clubmana Final Edition może liczyć na pakiet Connected Media, który obejmuje dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala w centralnym zestawie wskaźników, a także możliwość integracji pojazdu z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay.

Gdyby ktoś zapomniał o tym, że ma do czynienia ze specjalną, finałową edycją Clubmana, przypomną mu o tym obecne w różnych częściach auta napisy "Final Edition". Znajdziemy je np. na drzwiach bagażnika, listwach progowych, dolnym ramieniu kierownicy, dywanikach czy kluczyku.

Z kolei na słupku C, a także wewnątrz, na listwie ozdobnej po stronie pasażera, możemy znaleźć plakietkę z napisem "1 of 1969". Jak łatwo się domyślić oznacza to, że mamy do czynienia z edycją limitowaną. Plan zakłada wyprodukowanie 1969 samochodów, co oczywiście stanowi nawiązanie do roku debiutu Clubmana pierwszej generacji.

MINI Clubman Final Edition 1 / 12 MINI Clubman Final Edition Źródło: materiały prasowe

W Wielkiej Brytanii ceny za Mini Clubmana Final Edition startują od 37 tys. funtów. Przy obecnym kursie walut to ponad 197 tys. złotych.

