Spis treści: 01 Lancia ponownie wkracza do Europy

02 Lancia planuje nowe modele. Nowa Delta elektryczna

Historia marki Lancia pełna jest nieoczekiwanych i zarazem smutnych zwrotów wydarzeń. Legendarny włoski producent, słynący niegdyś z takich maszyn, jak "Stratos" czy "Delta Integrale", dwukrotnie w swojej historii zaliczał duże upadki.

Ostatni raz dramatyczna sytuacja dotknęła go na przestrzeni 2008-2014 roku, kiedy po sprzedażowej klapie nowej Delty włodarze marki próbowali zeswatać ją z Chryslerem. To okazało się przysłowiowym gwoździem do trumny i ostatecznie doprowadziło do wycofania się włoskiego producenta z niemal wszystkich rynków europejskich.

W rzeczywistości oferta została ograniczona do mocno przestarzałej już Lancii Ypsilon, którą można było zakupić wyłącznie na terenie Włoch. Teraz jednak może się to zmienić.

Zdjęcie Lancia Ypsilon / materiały prasowe

Lancia ponownie wkracza do Europy

Podczas niedawnego przemówienia - dyrektor generalny Lancii, Luca Napolitano - zapowiedział wielki powrót włoskiej marki pod szyldem kolejnej marki premium zrzeszonej w koncernie Stellantis.

Ekspansja na rynki Starego Kontynentu ma rozpocząć się od Francji, gdzie już w przyszłym roku Lancia planuje otworzyć 20 nowych salonów. To jednak nie wszystko. Producent ma chęci zasiedlić także Belgię, Luksemburg, Niemcy i Hiszpanie. Łącznie do połowy przyszłego roku marka chce mieć 70 punktów dealerskich w około 60 europejskich miastach.

Firma zwraca się także w kierunku nowych kanałów dystrybucji. Mowa tu w szczególności o sprzedaży przez internet. Podobnie jak inny producenci, także Stellantis, stara się przejść na model sprzedaży bezpośredniej, w ramach której dealerzy zapewniają obsługę, jazdę próbną i dostawy, a producent odpowiada za zapasy i koszty sprzedaży oraz marketingu.

Lancia planuje nowe modele. Nowa Delta elektryczna

Czym jednak marka spróbuje zaatakować nowe rynki? Przede wszystkim nową Lancią Ypsilon, której debiut został zaplanowany na rok 2024. Niewielki samochód miejski idealnie wpasowuje się w trend zakupowy na wspomnianych wcześniej rynkach, a ponadto włoska nowość zadebiutuje w wariancie m.in. hybrydowym i spalinowym. Włosi nie wypowiadają się jednak na temat miejsca produkcji. Przypomnijmy, że obecna generacja produkowana jest wyłącznie w Tychach.



Zdjęcie Lancia Delta powróci jako samochód elektryczny / materiały prasowe

W późniejszym okresie Lancia planuje wprowadzić na rynek dwa zupełnie nowe modele, po jednym co dwa lata. Po miejskim Ypsilonie w salonach Lancii zadebiutować ma nowy kompaktowy crossover Gamma. Rok 2028 przyniesie natomiast premierę hatchbacka nawiązującego do słynnego modelu Delta. Jak można się spodziewać - oba z wymienionych modeli będą autami wyłącznie elektrycznymi.