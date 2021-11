Koniec fabryki Opla w Gliwicach. To przez nią upadło FSO?

"Według amerykańskich założeń do budowy 70-80 tys. egzemplarzy rocznie wykorzystano by m.in. tłocznię, spawalnię, lakiernię i montażownię. Kością niezgody okazała się jednak załoga. W FSO pracowało wówczas około 17 tysięcy osób, a poziom zatrudnienia przy produkcji Vectry szacowano na... 2 do 3 tysięcy. Widmo pozostawienia bez pracy blisko 15 tysięcy osób przyniosło wybudzenie z amerykańskiego snu - drogi FSO i General Motors szybko się rozeszły” - wspominał na łamach tygodnika "Motor" ówczesny dyrektor FSO - Andrzej Tyszkiewicz.