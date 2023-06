Idziesz na front albo będziesz składał Łady. Trudny wybór rosyjskich więźniów

Spis treści: 01 Rosjanie są w wojsku albo uciekli. Nie ma kto pracować

Wojna, którą wywołała Rosja, wkraczając na Ukrainę na wiele sposobów odbija się również na samych Rosjanach. Co prawda, na rosyjskie miasta nie spadają rakiety, ale wielu mężczyzn zostało powołanych do wojska, a wielu, głównie bardziej majętnych, w obawie przed przymusowym wcieleniem do armii, uciekło za granicę.

W efekcie zarówno rosyjska armia, jak i rosyjski przemysł zmaga się z niedoborem rąk do pracy. Wojsko już znalazło częściowe rozwiązanie problemu, proponując służbę więźniom. Teraz w tym samym kierunku idzie przemysł.

Rosjanie są w wojsku albo uciekli. Nie ma kto pracować

Według oficjalnych danych, w kwietniu stopa bezrobocia w Rosji spadła do rekordowo niskiego poziomu - 3,3 proc. Nie jest to jednak spowodowane eksplozją rosyjskiej gospodarki, ale masowym poborem do wojska. Gdy okazało się, że agresja na Ukrainie nie zakończy się zajęciem Kijowa w trzy dni, w Rosji ogłoszono "częściową" mobilizację. W efekcie w kamasze poszły setki tysięcy mężczyzn w wieku produkcji produkcyjnym, a bliżej nieznana liczba uciekła przed poborem z kraju.

W efekcie brakuje rąk do pracy. Jest to jeden z wielu problemów, z jakimi zmaga się również produkujący Łady AwtoWAZ. Przedstawiciele koncernu zwrócili się do władz więziennych w Samarze, by umożliwiły pracę w zakładzie AwtoWaz w Togliatti więźniom. Co ciekawe, o całej sprawie nie poinformował sam producent, ale rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN).

Produkcja w Rosji dramatycznie spadła, a i tak brakuje pracowników

W obwodzie samarskim, w mieście Togliatti znajduje się siedziba i największy zakład AwtoWAZ, którego roczne moce produkcyjne wynoszą około 900 tys. samochodów. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała wycofanie się z Rosji Renault, które było większościowym akcjonariuszem AwtoWAZ. Firmę znacjonalizowano, straciła jednak prawa i możliwości produkowania samochodów wykorzystujących francuską technologię.

To odbiło się na poziomie produkcji. Przed wojną sam AwtoWAZ produkował około milion samochodów rocznie. Obecnie nowe władze planują "znaczący rozwój", dzięki czemu produkcja ma wzrosnąć do poziomu pół miliona aut.

Jak dziś wygląda rosyjski rynek samochodowy?

W 2022 roku cała sprzedaż nowych samochodów w Rosji spadła o blisko 59 proc. do niespełna 700 tys. egzemplarzy.

Zakład w Togliatii produkuje obecnie modele Granta, Niva i od marca - Vesta. Produkcja tego modelu została przeniesiona z fabryki w Iżewsku, która zakończyła produkcję samochodów.

Dziś Łada jest w Rosji w dużej mierze monopolistą. Z kraju wycofali się wszyscy zachodni producenci samochodów, a swoją pozycję dopiero budują firmy chińskie.