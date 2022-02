DeLorean DMC-12 to pojazd znany przede wszystkim z trzech filmów science-fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa pt. "Powrót do przyszłości". Samochód, który na wielkim ekranie spełniał rolę futurystycznego wehikułu czasu, stał się w pewnym momencie jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli na świecie. Po dziś dzień trudno trafić na osobę, która nie kojarzyłaby jego "kosmicznej" stylistyki, karoserii z nielakierowanej stali oraz charakterystycznych otwieranych do góry drzwi.

Niestety filmowa sława nie przełożyła się na realne wyniki sprzedażowe. Już w dniu swojej premiery pojazd delikatnie rzecz ujmując, nie spełniał oczekiwań pod kątem mocy oraz osiągów. Z 2,8-litrowego silnika, konstruktorom udało się wyzwolić jedyne 130 KM, co uzasadniano coraz ostrzejszymi przepisami dotyczącymi norm spalin. Pomimo swego dynamicznego wyglądu, DMC-12 rozpędzał się zaledwie do 205 km/h. Na krople, które przelały czarę goryczy, złożyły się także liczne usterki, które towarzyszyły klientom od niemal samego wyjazdu z salonu.

Zdjęcie DeLorean w wersji z filmowej trylogii / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Dodatkowym kłopotem było ulokowanie głównej taśmy produkcyjnej w niewielkim miasteczku Dunmurry w Irlandii Północnej. Liczne przeszkody logistyczne oraz dodatkowe koszty produkcji, ostatecznie skazały DeLoreana DMC-12 na rynkową porażkę. Przez 3 lata jego produkcji wyprodukowano zaledwie 8975 sztuk samochodu.

Jak się okazało, pomimo porażki flagowego projektu, firma DeLorean Motor Company nie zniknęła całkowicie z rynku. Prawa do słynnej marki przejęło przedsiębiorstwo z Teksasu, które systematycznie od kilkunastu lat zapowiadało wznowienie produkcji kultowego DMC-12. Teraz jednak pojawił się pierwszy zwiastun, mogący wskazywać na nadejście zupełnie nowego modelu.

Wideo youtube

Na kanale YouTube firmy DeLorean Motor Company zaprezentowano krótki teaser, który przy akompaniamencie elektrycznej muzyki ukazuje dobrze rozpoznawalny kształt drzwi modelu DMC-12. W opisie pod filmem możemy przeczytać, że oto, na 40-lecie marki, przedsiębiorstwo powraca z "nowym wymiarem luksusu", który ma wyznaczać nowe standardy dla technologii i elektryfikacji.

Czy oznacza to, że nowy, elektryczny DeLorean faktycznie ujrzy światło dzienne? Trzymamy kciuki, by tak się stało.

