Autobusy Volvo z Polski jeżdżą po całej Europie

W ciągu ostatniego roku Volvo otrzymało zamówienia na ponad 850 autobusów miejskich z napędem elektrycznym, z ponad 50 europejskich miast. Wszystkie pojazdy w całości produkowane są we wrocławskiej fabryce koncernu.

Zdjęcie Volvo 7900 Electric /Paweł Małecki /East News Producenci Autobusy Solarisa będą jeździć po Bilbao

Anna Nojszewska z Volvo Polska poinformowała, że Volvo Buses sprzedało dotychczas ponad 5 tys. zelektryfikowanych autobusów. Tylko w ostatnim czasie firma otrzymała zamówienia na ponad 850 takich pojazdów - z ponad 50 europejskich miast.



Jak wyjaśniła, większość zamówień dotyczy nowego, przegubowego modelu Volvo 7900 Electric Articulated. Takie pojazdy zamówili operatorzy transportu publicznego z Łodzi, Göteborga, Malmö i Jönköping w Szwecji, a także z Bodö w Norwegii i Stuttgartu w Niemczech.



Pozostałe to zamówienia na Volvo 7900 Electric, które zostaną dostarczone do Aarhus w Danii, Alesund w Norwegii, Hertogenbosch w Holandii, Gliwic, a także do Luksemburga.



"Miasta w Europie w coraz większym stopniu koncentrują się na zrównoważonych systemach transportu publicznego, zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i finansów. Dzięki szerokiej gamie zelektryfikowanych pojazdów i kompleksowym rozwiązaniom systemowym możemy zaoferować naszym klientom szereg konkurencyjnych i elastycznych rozwiązań dla cichego i bezemisyjnego transportu publicznego" - powiedział prezes Volvo Buses Hakan Agnevall, cytowany w przesłanym komunikacie



Nojszewska przypomniała, że pierwsza generacja autobusów hybrydowych Volvo została wprowadzona na rynek w 2010 r. "Od tego czasu gama w pełni lub częściowo zelektryfikowanych modeli urosła do jednej z największych w branży. Aby ułatwić i wesprzeć miasta w przechodzeniu na zrównoważony transport publiczny, Volvo oferuje usługi w zakresie planowania tras, doboru odpowiednich pojazdów czy infrastruktury do ładowania, serwisowania i finansowania autobusów - w postaci różnych pakietów kompletnych rozwiązań" - tłumaczyła.



Prezes Volvo Buses zwrócił uwagę, że wiele miast ma ambitne cele w zakresie poprawy jakości powietrza, a zelektryfikowana flota pojazdów miejskich stwarza nowe możliwości osiągnięcia tych celów. "Kiedy w Goeteborgu rozpocznie kursowanie flota naszych 145 autobusów elektrycznych, emisja CO2 zostanie ograniczona o 14,5 tys. ton rocznie, co odpowiada ok. 5 tys. samochodów z silnikiem diesla. Z kolei emisja tlenków azotu zmniejszy się o ok. 8 tys. kg rocznie, a poziom hałasu każdego autobusu zostanie zredukowany o 7 dB, co oznacza redukcję hałasu o połowę" - wyliczał Agnevall.