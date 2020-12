25 la temu Stomil Olsztyn stał się Michelinem

​W środę 2 grudnia mija 25 lat odkąd olsztyńska fabryka opon stała się częścią Grupy Michelin. Obecnie ten zakład jest największym producentem ogumienia w Polsce, a jednocześnie największym pracodawcą na Warmii i Mazurach.

Zdjęcie Zakład Michelina w Olsztynie /Artur Szczepański /Reporter

Jak przypomniała w komunikacie firma, Michelin w Olsztynie zatrudnia ponad 5 tysięcy osób, produkuje około 11 milionów opon rocznie oraz eksportuje 85 proc. swojej produkcji do krajów na wszystkich kontynentach.

Grupa Michelin rozpoczęła działalność handlową w Polsce w 1994 roku, a 2 grudnia 1995 r. ówczesny Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin François Michelin podpisał z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn.



W czasie 25 lat Grupa Michelin rozbudowała i zmodernizowała fabrykę w Olsztynie, by zwiększyć produkcję opon i półfabrykatów, a także rozbudować magazyny. Inwestycje pozwoliły też zwiększyć zatrudnienie. Integracja olsztyńskiej fabryki z Grupą Michelin zagwarantowała zakładowi dostęp do nowoczesnych technologii i organizacji pracy, a także zapewniła obecność na światowych rynkach - wskazano w komunikacie.



Fabryka jest dziś jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. Powierzchnia zakładu to 187 hektarów. Jako największa fabryka opon w Polsce zakład Michelin produkuje codziennie 35 tysięcy opon, czyli około 11 milionów opon rocznie. W Olsztynie jest wytwarzane ogumienie do samochodów osobowych, 4x4, dostawczych, ciężarowych oraz do pojazdów rolniczych marki Michelin, a także marek Kleber oraz BFGoodrich, również należących do Grupy Michelin. W fabryce powstają także formy do produkcji opon, kordy i mieszanka gumowa. Fabryka ma duży wpływ na gospodarkę regionu, ponieważ współpracuje z kilkuset podwykonawcami, których znaczna część to firmy z Warmii i Mazur.



Do fabryki należy też nowoczesne Centrum Logistyczne o powierzchni 90 tys. metrów kwadratowych, które jest jednym z największych magazynów Michelin na świecie i największym w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyrekcja Handlowa firmy znajduje się w Warszawie.



Michelin w Olsztynie inwestuje w liczne rozwiązania ekologiczne. Trwa budowa nowoczesnej ciepłowni, która umożliwi fabryce przejście na przyjazną dla środowiska energię gazową i spełnienie przyszłych wymagających norm unijnych.