20 lat od premiery „małego Lamborghini”. Aż trudno uwierzyć

Początki Lamborghini Gallardo sięgają lat 80.

O "mniejszym aucie" spod znaku byka marzył jeszcze założyciel marki, Ferrucio Lamborghini. Mimo to po raz pierwszy stworzeniem takiego pojazdu marka zajęła się w 1987 roku, kiedy Lamborghini nie należał już do osób decyzyjnych. Wówczas właśnie włoski producent rozpoczął prace nad projektem L140. Zakładał on stworzenie samochodu, który pełniłby w gamie funkcję auta bardziej kompaktowego. W ciągu najbliższych lat powstało kilka prototypów, początkowo wyposażonych w silnik V8, a później już w jednostkę V10. Lata mijały, a marka zmieniała właściciela. W związku z tym koncepcja modelu również ewoluowała.

W 1998 roku podjęto decyzję, że prace należy rozpocząć od nowa. Bazowano jednak na powstałej koncepcji obejmującej ogólne wymiary auta oraz pomysł umieszczenia w nim silnika 10-cylindrowego. Jednostka ta nigdy wcześniej nie trafiała do pojazdów Lamborghini. Samochód otrzymał ostatecznie pięciolitrowe V10 generujące 500 KM. Moc, za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni, trafiała na wszystkie koła.

Ostatecznie Lamborghini Gallardo zostało zaprezentowane w 2003 roku na Salonie Samochodowym w Genewie. Model szybko spotkał się z zainteresowaniem producentów, czego najlepszym dowodem może być fakt, że już w 2005 roku świętowano wyprodukowanie 3 tys. egzemplarzy.

Lamborghini Gallardo przez lata otrzymało wiele wersji

Przez lata Gallardo doczekało się wielu wersji. W czasie targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2005 roku zaprezentowano Gallardo Spyder. Samochód wyróżniał się elektryczno-hydraulicznie otwieranym dachem oraz większą mocą. Silnik generował 520 KM. Rok później wzmocniona została również wersja coupe.

W 2007 roku z kolei, kiedy produkcja przekroczyła 5 tys. egzemplarzy, Lamborghini zaprezentowało odmianę Gallardo Superleggera. Auto było lżejsze od zwykłej wersji o 100 kg, a przy tym mocniejsze o 10 KM. W efekcie stosunek mocy do masy wynosił 1 KM na 2,5 kg.

W 2010 roku natomiast, kiedy to świętowano wyprodukowanie 9 tys. egzemplarzy modelu, włoski producent zaprezentował Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni. Tym, co wyróżniało tę odmianę, był fakt, że moc (550 KM) trafiała wyłącznie na tył. Co ciekawe, choć pierwotnie zakładano, że liczba egzemplarzy będzie limitowana (250 sztuk) ostatecznie, ze względu na prośby klientów, wersja została wprowadzona jako seryjna. W 2011 roku pojawił się również wariant cabrio.

W następnych latach pojawiały się kolejne odmiany Gallardo. Można tu wspomnieć o LP 570-4 Superleggera (w którym osiągnięto stosunek mocy do masy na poziomie 1 KM na 2,35 kg) Gallardo LP 570-4 Blackpain Edition czy, najbardziej ekstremalny wśród wersji modelu Gallardo LP 570-4 Squadra Corse.

Produkcja Gallardo zakończyła się w 2013 roku

Ostatnie Gallardo zjechało z taśmy słynnej fabryki Sant'Agata Bolognese 25 listopada 2013 roku. W ciągu 10 lat wyprodukowano 14 022 sztuk tego "małego Lamborghini".

Włoski producent zwraca uwagę, że tym, co wyróżniło model na rynku, było połączenie wydajności z pewnością prowadzenia i praktycznością. Dzięki temu z Gallardo można korzystać jako auta do jazdy na co dzień. Właśnie m.in. z tego powodu w maju 2004 roku Lamborghini rozpoczęło tradycję "obdarowywania" włoskiej policji swoimi samochodami. Funkcjonariusze wykorzystują te auta do takich celów jak np. transport ludzkich organów.