Wypadek ciężarówki na morzu. Przez jeden błąd prawie wypadła za burtę

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na szwedzkim promie Skane armatora Stena Line. Jak informuje PAP, podczas rejsu z Niemiec do Szwecji kilkunastotonowy zestaw o mało nie wypadł za burtę. Do sytuacji by nie doszło, gdyby nie błąd kierowcy.

Zdjęcie Incydent n a promie. Ciężarówka zawisła na burcie/Youtube/Aftonbladet/Zrzut ekranu /