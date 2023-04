Uwaga na automatyczne myjnie. “Szczoty” potrafią zniszczyć nie tylko lakier

Spis treści: 01 Myjnia wyrwała klapę "z korzeniami"

02 Tej sytuacji można było zapobiec

Z myjni automatycznych korzystają ludzie, którzy albo nie mają czasu i chęci na mycie swojego auta bezdotykowo, albo bardzo go nienawidzą. Nie jest to odkryciem, że częste wizyty na “szczotach" doprowadzą lakier do ruiny - regularny kontakt z leciwym i pełnym piasku włosiem szczot, sprawi, że szybko straci blask lub nawet się porysuje. To jednak jeszcze nic przy tym, do czego jest zdolna ta “zaawansowana" maszyna.

O "wspaniałych możliwościach" automatycznych myjni - już lata temu - podczas odwiedzin na stacji z literą "K" w kółku, przekonał się właściciel czarnego Range Rovera Evoque. Cała procedura przebiegała zgodnie z planem, aż do czasu, gdy klapa bagażnika otworzyła się automatycznie. Szczotki niestety nie rozpoznały przeszkody i bez większego trudu wyrwały ją wraz z siłownikami. Zobaczcie sami:

Do tego zdarzenia doszło przypadkiem, choć nie do końca wiemy, z jakiego powodu klapa otworzyła się samodzielnie. Istnieje szansa, że właściciel nie zamknął auta, a spadająca po tylnym zderzaku kropla aktywowała czujnik, pozwalający na otwieranie klapy za pomocą gestu nogą. Kierowca mógł uniknąć tej tragedii zamykając auto albo czuwać przy nim w trakcie procesu mycia - przy każdej takiej maszynie znajduje się awaryjny wyłącznik.

