Tego dnia lepiej nie jechać na przegląd. Protest na stacjach diagnostycznych

Spis treści: 01 Protest diagnostów i właścicieli SKP. 26 kwietnia nie jedź na przegląd

02 Przegląd techniczny będzie droższy? Diagności od 19 lat bez podwyżek

03 Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?

04 Ile zarabia diagnosta na stacji kontroli pojazdów?

05 Nie dla podwyżek opłat za badania techniczne. Twarde stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Jeżeli kończy ci się przegląd i mieszkasz w Warszawie, 26 kwietnia lepiej omijaj stacje kontroli pojazdów. Na ten dzień Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów i Związek Dealerów Samochodów zaplanowały akcję protestacyjną na warszawskich SKP. Diagności nie będą wówczas wykonywać badań technicznych pojazdów, by zwrócić uwagę zmotoryzowanych ma problemy branży.

Protest diagnostów i właścicieli SKP. 26 kwietnia nie jedź na przegląd

Jak tłumaczy w rozmowie z Interią Marcin Barankiewicz - Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów - protest przybrał na sile, ponieważ dotychczasowe apele branży - w tym dwie demonstracje uliczne - nie przyniosły żadnego rezultatu.



Stacje w Warszawie postanowiły, że 26 kwietnia nie będą wykonywać badań technicznych - będą za to informować kierowców dlaczego tak się dzieje. W dniach poprzedzających protest, czyli 24 i 25 kwietnia (poniedziałek i wtorek) badania techniczne wykonywane będą w "trybie awaryjnym". Oznacza to, że dane o kontrolach nie będą wówczas trafiać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Te trafić mają do CEPiKu właśnie w środę - 26 kwietnia o godz. 12.00. W tym czasie instytucje (i petenci) korzystający z państwowej bazy mogą się więc spodziewać dodatkowych utrudnień.

Myślę, że racje mają ci przedsiębiorcy, którzy mówią, że innego wyjścia po prostu nie ma. Chcemy skutecznie robić to, do czego stacje kontroli pojazdów są powołane. Ale nie da się tego robić, jeśli przychody nie pokrywają kosztów. Nie chcielibyśmy, aby przez to ucierpiała jakość badań i bezpieczeństwo dodaje Barankiewicz

Przegląd techniczny będzie droższy? Diagności od 19 lat bez podwyżek

Środowisko związane ze stacjami kontroli pojazdów od dłuższego czasu apeluje o waloryzację opłat za badania techniczne - ich ceny nie zmieniły się bowiem od 19 lat i - tu cytat za PISKP - "już dawno odstają od aktualnych realiów gospodarczych".

Środowisko diagnostów i właścicieli SKP argumentuje, że by dbać o bezpieczeństwo i skutecznie kontrolować stan pojazdów, muszą mieć do tego środki. Przez te 19 lat inflacja, która powoduje spadek wartości pieniądza, wzrosła o ponad 73 proc., a koszty działalności SKP nawet o 400 proc. tłumaczy Marcin Barankiewicz

Za przykład posłużyć może minimalne wynagrodzenie za pracę, które na przestrzeni ostatnich 19 lat wzrosło o - uwaga - 424 proc. W 2004 roku minimalna pensja pozwalała opłacić 8 badań okresowych samochodu osobowego, a obecnie jest to już 35 badań.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?

PISKP przypomina, że w cenie badania samochodu osobowego, która wynosi 98 zł brutto, aż jedna trzecia to podatki - VAT i podatek dochodowy. Przedsiębiorcy zostaje ok. 64 zł, z czego pokryć musi wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności. W efekcie wiele stacji balansuje na progu rentowności.



Nie trzeba chyba tłumaczyć, że cierpi przy tym jakość samych badań. By przetrwać stacje muszą posiłkować się efektem skali i - mówiąc dyplomatycznie - zabiegać o klientów. Jeśli któraś z nich zaczyna mieć opinię zbyt "restrykcyjnej", kierowcy starszych pojazdów (przypominamy, że średni wiek auta w Polsce to ponad 15 lat), zaczynają ją omijać.

Ile zarabia diagnosta na stacji kontroli pojazdów?

Rozpoczynając pracę diagnosta liczyć może na wynagrodzenie w wysokości około 3,5 tys. netto. W dużych miastach zarobki sięgają około 5 tys. zł "na rękę", ale mało kto pochwalić się może pensją dochodzącą do 6 tys. zł. Pracodawca nie jest w stanie zapłacić diagnostom większych pieniędzy, bo wówczas nie wystarczy mu pieniędzy na opłaty związane z bieżącą działalnością stacji - tłumaczą przedstawiciele SPK.



Nie dla podwyżek opłat za badania techniczne. Twarde stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Warto przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku, w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji, minister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury pisał, że resort "nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów".



Weber argumentował wówczas, że np. w 2021 roku Transportowy Dozór Techniczny wydał 125 poświadczeń dla przedsiębiorców otwierających nowe stacje kontroli pojazdów, co miało sugerować, że rzeczywista sytuacja przedsiębiorców prowadzących SKP jest lepsza niż przedstawiana przez branżę.



Takie postawienie sprawy nie oddaje jednak rzeczywistej sytuacji SKP. Wypada bowiem zdawać sobie sprawę, że inwestycji w nowe SKP dokonują dziś np. firmy transportowe dysponujące dużymi flotami, dla których budowa własnej stacji - w szerszej perspektywie - może być bardzo opłacalna (wynika to np. z braku przestojów floty). W większości takich przypadków sama SKP jest jedynie działalnością dodatkową, która - w ogólnym bilansie - może przynosić przedsiębiorcy straty.



