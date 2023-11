Sukces nowego systemu karania kierowców. Wystawiono dwa razy więcej mandatów

Spis treści: 01 Nowy system kontroli opłat za parkowanie we Wrocławiu

02 Dwukrotny wzrost skuteczności wykrywania braku opłat za parkowanie

03 Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu - obszar i opłaty

Nowy system kontroli opłat za parkowanie we Wrocławiu

Nowy system pozwalający znacznie efektywniej kontrolować kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania, działa we Wrocławiu od roku. Wykorzystywane są w nim dwa elektrycznie Nissany Leafy, na których dachach zainstalowano zestaw kamer, połączonych z systemem przetwarzania i transmisji danych. Na podstawie obrazu z kamer odczytywane są numery rejestracyjne pojazdów, a następnie sprawdzane jest, czy w bazie widnieje informacja o opłaconym parkowaniu. Jeżeli zostanie stwierdzony brak opłaty, informacja taka jest przekazywana do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

System e-kontroli pozwolił na niemal całkowite zrezygnowanie z kontrolowania strefy płatnego parkowania przez pieszych kontrolerów. Jak wyjaśnia Ewa Mazur z biura prasowego ZDiUM:

Takie kontrole prowadzone są teraz przez dwóch pracowników. Pozostali zajmują się weryfikacją wystawionych przez pojazdy zawiadomień po e-kontroli - cztery osoby oraz prowadzeniem pojazdów w systemie dwuzmianowym - również cztery osoby.

Zdjęcie Większość kontroli w strefie płatnego parkowania odbywa się z wykorzystaniem dwóch odpowiednio wyposażonych Nissanów Leafów / ZDiUM we Wrocławiu /

Dwukrotny wzrost skuteczności wykrywania braku opłat za parkowanie

O skuteczności systemu e-kontroli we Wrocławiu najlepiej świadczą statystyki. W styczniu 2022 roku 21 pieszych kontrolerów wystawiło około 5 tys. zawiadomień o braku opłaty za parkowanie. W tym roku w styczniu takich zawiadomień było już ponad 10 tys., z czego aż 9 tys. było efektem kontroli elektronicznych.

Przez pierwsze pół roku funkcjonowania kontroli strefy płatnego parkowania przy użyciu odpowiednio wyposażonych samochodów, przeprowadzono ponad milion kontroli. Dały one w sumie 43 335 wykrytych przypadków braku opłat za parkowanie. Tu jednak statystyka nie robi aż takiego wrażenia, ponieważ rok wcześniej kontrole piesze dały 31 tys. wykrytych samochodów z nieopłaconym parkowaniem. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecnie potrzebna jest do tego znacznie mniejsza liczba pracowników.

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu - obszar i opłaty

Obszar strefy płatnego parkowania we Wrocławiu stale się zwiększa. Od początku 2022 r. liczba miejsc parkingowych objętych strefą płatnego parkowania zwiększyła się o prawie dwa tysiące. W tym czasie wdrożono opłaty na osiedlach: Przedmieścia Oławskie i Świdnickie, Szczepin, Powstańców Śląskich i we fragmencie Ołbina. Liczba miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania we Wrocławiu wynosi teraz 7712 miejsc.

Ostatnia podwyżka opłat za parkowanie we Wrocławiu miała miejsce 1 marca 2021 roku. Wysokość opłat za postój w obszarze A (od godziny 9 do 20) wynosi za pierwszą godzinę 7 zł, za drugą 7,30 zł, trzecią godzinę 7,70 zł, a czwartą i kolejne 7 zł. Opłata za postój w obszarze B (od 9 do 20) wynosi za godzinę 5 zł, za drugą 5,20, za trzecią 5,50, a czwartą i kolejne 5 zł. Natomiast w strefie C (od 9 do 18) za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą tu 3 zł, za drugą 3,10 zł, za trzecią 3,30 zł, a za czwartą i każdą kolejną 3 zł.

Kara za brak opłaconego parkingu to 360 zł, ale jeśli zapłacimy ją w ciągu 7 dni, opłata jest obniżana do 180 zł. 216 zł natomiast wynosi opłata za przekroczenie opłaconego czasu parkowania, a dla osób które opłacą ją w ciągu tygodnia, zmniejszana jest do 108 zł.