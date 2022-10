Polskie Centrum Elektromobilności ZPUE S.A. już otwarte. Napędzi elektryczną transformację?

Prezentacja partnera

Auta elektryczne to przyszłość, ale wiele jest jeszcze do zrobienia

Zgodnie z danymi Licznika Elektromobilności prowadzonego przez PSPA, w lipcu tego roku po polskich drogach jeździło 24 748 samochodów elektrycznych. Ich użytkownicy mieli do dyspozycji 2293 ogólnodostępne stacje ładowania, ale tylko 666 z nich pozwalało na korzystanie z prądu stałego, a więc tak zwanego szybkiego ładowania. Badania wskazują co prawda, że zdecydowana większość kierowców ładuje swoje samochody w domu, ale to rozwiązanie dobre podczas korzystania z auta na krótkich dystansach.

Jeśli elektryki mają stać się jedynymi dostępnymi pojazdami, a zgodnie z unijnym prawodawstwem od 2035 roku wejdzie w życie zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, konieczna jest odpowiednio gęsta sieć szybkich ładowarek, pozwalających na swobodne podróżowanie na dłuższych dystansach. Odpowiedzią na te, ale również inne, potrzeby, jest Centrum Elektromobilności ZPUE S.A., właśnie otwarte w Pszczynie.

Polskie ładowarki ZPUE S.A. to szansa na szybszy rozwój elektromobilności

Centrum Elektromobilności w Pszczynie zajmuje się między innymi produkcją szybkich stacji ładowania do samochodów elektrycznych. Powstają tu stacje o mocach 50, 100 oraz 150 kW i, co bardzo istotne, korzystają one ze skalowalnej architektury. Oznacza to, że zarządca danego obiektu może zdecydować się na przykład na ładowarkę o mocy 50 kW, ale jeśli po czasie uzna, że potrzebuje większej mocy, nie ma potrzeby wymiany całej stacji. Jej modułowość sprawia, że łatwo można ją rozbudować do mocy choćby 100 kW.

Zdjęcie ZPUE S.A. ma w swojej ofercie stacje ładowania dostępne w kilku wariantach mocy /Interia / materiały promocyjne

Na początku Centrum Elektromobilności w Pszczynie ma produkować 1000 ładowarek rocznie, ale z czasem liczba ta ma się zwiększać, nawet do 5000 sztuk. Polski zakład jest więc gotowy na zaspokajanie rosnących potrzeb rynku i to nie tylko rodzimego. Umiejscowienie Centrum Elektromobilności jest bardzo korzystne pod względem logistyki - tak krajowej, jak i zagranicznej. Polska firma już teraz zapowiada, że obecne otwarcie, to dopiero pierwszy z trzech etapów rozbudowy zakładu. Nie ma wątpliwości, że będziemy potrzebować wielokrotnie więcej stacji ładowania, niż dysponujemy obecnie, aby móc swobodnie podróżować elektrykami.

Magazyny energii z polskiego Centrum Elektromobilności mogą odegrać istotną rolę w nadchodzącej transformacji

Kiedy mówimy o elektromobilności, automatycznie myślimy o ekologii, ale nie możemy zapominać o szerszym kontekście. Samochody elektryczne nie emitują spalin, lecz wytworzenie prądu, który je zasila, niekoniecznie musi być ekologiczne. Rozwiązaniem jest oczywiście jak najszersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ale i one nie są bez wad. Nie jest tajemnicą, że wydajność paneli fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych jest zależna od warunków atmosferycznych. Tradycyjne elektrownie kompensują niedobory energii, gdy nie ma jej z OZE. A na obciążenia sieć jest narażona, gdy mamy nadprodukcję ze słońca czy wiatru, czyli w miesiącach letnich i w godzinach okołopołudniowych oraz wtedy, gdy mocno wieje.

Zdjęcie Magazyny Energii ZPUE S.A. to sposób na lepsze wykorzystanie energii pochodzącej z OZE /Interia / materiały promocyjne

Rozwiązaniem tego problemu są magazyny energii, które kumulują elektryczność, gdy farmy wiatrowe lub instalacje fotowoltaiczne wyprodukują jej nadwyżkę. Może być ona później uwolniona, gdy wydajność OZE chwilowo spadnie. W ten sposób zielona energia jest w pełni wykorzystywana, a system energetyczny chroniony jest przed niedoborami oraz przeciążeniami.

Takie magazyny energii również powstają w pszczyńskim Centrum Elektromobilności. Można je wykorzystywać zarówno przy farmach wiatrowych lub słonecznych, zakładach przemysłowych, korzystających z OZE, ale także przy domach. ZPUE S.A. oferuje magazyny energii o różnej pojemności, a w Pszczynie produkowane będą na początku te o pojemności 50 kWh.

Centrum Elektromobilności ZPUE S.A. to ważna inwestycja w przyszłość

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych to rodzinna firma, która została założona już w 1988 roku. Fakt, że świetnie poradziła sobie w burzliwych czasach transformacji ustrojowej, a później gwałtownego rozwoju technologicznego, najlepiej świadczy o kompetencjach osób nią zarządzających. Na koniec 2021 roku ZPUE zatrudniało już niemal 2500 osób i eksportowało swoje urządzenia do ponad 30 krajów na świecie.

Zdjęcie Bogusław Wypychewicz, prezes Rady Nadzorczej ZPUE S.A. oraz jego zastępczyni Małgorzata Wypychewicz przecinają symboliczną wstęgę, inaugurując działalność Centrum Elektromobilności ZPUE S.A. / materiały prasowe

Dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji - tym razem związanej z elektromobilnością. Dobrze widzieć, że polska firma stale się rozwija i inwestuje w rozwój technologii oraz produktów, na które prawdziwy popyt dopiero się rozpocznie. A na zbliżający się boom na auta elektryczne ZPUE już ma opracowany plan.

