W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw skierowanym do Parlamentu RP, którego celem było wprowadzenie w Polsce profesjonalnej rejestracji pojazdów, zaproponowana została możliwość korzystania z tej formy czasowej rejestracji pojazdów również w odniesieniu do pojazdów wcześniej zarejestrowanych. Jednak w wyniku poprawek senackich do procedowanej ustawy przedmiotem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów są wyłącznie pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP i za granicą. Poprawki te były motywowane koniecznością uszczelnienia systemu profesjonalnej rejestracji pojazdów i zapewnienia jego bezpiecznego wkomponowania w system prawny uwzględniając między innymi dbałość o kwestie podatkowe i legalność obrotu pojazdami.