Kuriozalny finał pościgu za pijanym kierowcą. Zabrakło tylko kibiców

Uciekał przed policją, wjechał do bramki na boisku

Policjanci z drogówki ze Strzelin jechali na interwencję, kiedy zauważyli Skodę, której kierowca ewidentnie miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. W związku z tym funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania samochodu do kontroli.

Włączone sygnały świetlne i dźwiękowe nie skłoniły jednak kierowcy do zatrzymania się. Zamiast tego przyspieszył i zaczął uciekać. W trakcie pościgu kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Przeleciał ok. 20 metrów nad przydrożną skarpą i trafił między słupki bramki piłkarskiej. Tam też został zatrzymany.

Jak się okazało, za kierownicą Skody siedział 25-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i zbadali stan jego trzeźwości. Okazało się wówczas, dlaczego kierowca tak bardzo chciał uniknąć spotkania z funkcjonariuszami. Badanie wykazało, że ma on 1,95 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zdjęcie Jak się okazało, 25-letni kierowca Skody miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. / Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie / Policja

Co grozi 25-letniemu kierowcy Skody?

Obrażenia, jakie poniósł kierowca, sprawiły, że konieczne okazało się przewiezienie go do szpitala. Ostatecznie konsekwencje, które poniesie 25-latek, przybiorą również formę prawną. Policja poinformowała, że sprawą zajmie się sąd. Za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Kierowca będzie musiał również ponieść koszty naprawy murowy boiska. OC nie pomaga pijanym kierowcom.