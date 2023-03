Spis treści: 01 Toyoty z lidarem skanują warszawskie ulice. To dobra wiadomość dla kierowców

Wbrew pozorom nie chodzi wcale o nadzór nad strefą płatnego parkowania i skanowanie tablic rejestracyjnych parkujących w niej pojazdów. Wyposażona w lidary Toyota ma za zadanie przeskanować warszawskie ulice w poszukiwaniu ubytków nawierzchni i usterek oznakowania.

Toyoty z lidarem skanują warszawskie ulice. To dobra wiadomość dla kierowców

Warszawa jako pierwsza w Polsce - już w ubiegłym roku - uruchomiła pilotażowy program skanowania dróg przy pomocy laserów. Chodzi o to, by informacje o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach czy ubytkach nawierzchni jak najszybciej spływały do drogowców.

Zainstalowanymi na dachu samochodu patrolowego kamerami zarejestrowaliśmy 115 odcinków 93 ulic. Następnie dokładny model dróg wraz z infrastrukturą przenieśliśmy na ekran komputera, a wybrani pracownicy zaczęli go przeglądać - tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Wnioski z eksperymentu okazały się więcej niż obiecujące. Patrolujący zza biurka pracowali na materiale do złudzenia przypominającym Google Street View, ale o wiele dokładniejszym. Analizowali go za pomocą specjalnego oprogramowania dostarczonego przez firmę OPEGIEKA.



Okazało się, że jeden pracownik na ekranie komputera jest w stanie wychwycić nawet 10-krotnie więcej awarii infrastruktury niż standardowy, dwuosobowy, samochodowy patrol Pogotowia Drogowego, który pokonuje dziennie nawet 50 km.

Głowica laserowa na dachu samochodu ZDM. Jak działa Street Hive?

Warszawski ZDM zdecydował się kontynuować ubiegłoroczny projekt. Od firmy OPEGIEKA wypożyczono kolejny zestaw sprzętu do rejestracji pasa drogowego. Urządzenie nazywa się Street Hive. W jego skład wchodzą:



dwie kamery,



moduł GPS,



lidar.



Te ostatnie to urządzenia łączące laser z teleskopem, pozwalające na tworzenie trójwymiarowego modelu terenu.



Ile potrwa skanowanie dróg w Warszawie?

Tak zbudowany zestaw o masie około 20 kg trafił na dach służbowej Toyoty Yaris należącej do ZDM, która na co dzień wykorzystywana jest właśnie przez tzw. patrole infrastruktury drogowej. Doposażone w Street Hive auto wyjechało na drogi w początku tygodnia i będzie przemierzać warszawskie ulice do końca marca. Warto zaznaczyć, że pojazd porusza się po ulicach w ramach programu testowego.



Chcemy zweryfikować, jak dokładny okaże się sprzęt działający już nie przy 30 km/h, ale np. w trakcie dwukrotnie szybszej jazdy. Da nam to odpowiedź, czy możliwe stanie się wydłużenie dziś 50-kilometrowych objazdów - informują pracownicy ZDM Warszawa.

Street Hive w ZDM Warszawa. Skanowanie również w nocy

By dokładnie określić potencjał drzemiący w nowej metodzie patrolowania, trasy auta z zestawem Street Hive będą zróżnicowane i obejmą zarówno główne arterie, jak i ulice o bardziej osiedlowym charakterze. Testy mają też objąć różne warunki pogodowe i oświetleniowe - co najmniej jeden przejazd odbywać się będzie nocą.



Zdjęcie W ubiegłym roku udało się przeskanować lidarem 93 warszawskie ulice. Jak pójdzie tym razem? / ZDM Warszawa /

W tym przypadku chodzi o zweryfikowanie możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii do sprawdzenia działania urządzeń "świetlnych", czyli:

latarni



sygnalizacji świetlnej

elementów odblaskowych



Zarejestrowany materiał - tak samo jak ten z zeszłorocznego pilotażowego skanowania dróg - trafi do specjalnej przeglądarki, która zza biurka umożliwi przeglądanie ulic i notowanie nieprawidłowości.



Docelowo zgromadzony w ramach skanowania warszawskich ulic materiał trafić ma nie tylko do osób odpowiedzialnych za stan nawierzchni czy oznakowania, ale też np. zajmującym się konserwacją obiektów mostowych i inżynierskich, nadzorem oświetlenia ulicznego czy regulacją zapadniętych włazów i studzienek kanalizacyjnych.



