Ćwierć tysiąca chętnych, by rządzić w Orlenie. A miejsc tylko dziewięć

Orlen prowadzi konkurs na następcę Daniela Obajtka

W Orlenie zaszły w ostatnim czasie spore zmiany kadrowe. Stojący dotychczas na czele spółki Daniel Obajtek został odwołany przez Radę Nadzorczą i przestał pełnić swoją funkcję 5 lutego. Na początku minionego miesiąca swoją rezygnację złożyli członkowie zarządu. Z kolei 6 lutego, decyzją Rady Nadzorczej spółki, pełniącym obowiązki prezesa został Witold Literacki. Oprócz niego powołani zostali także nowi członkowie zarządu. Orlen zaznaczał jednak, że docelowy skład zarządu wybrany zostanie na drodze konkursu.

Konkurs na prezesa Orlenu. Jakie wymagania dla kandydatów?

W związku z tym w połowie lutego Rada Nadzorcza poinformowała o rozpoczęciu konkursu, który wyłoni nowych członków zarządu, w tym prezesa. Kandydaci na szefa koncernu muszą spełnić szereg warunków, m.in.:

posiadać wyższe wykształcenie

mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych

biegle posługiwać się językiem angielskim.

Prezesem nie może zostać osoba, która przykładowo zatrudniona jest w biurze poselskim, senatorskim lub biurze europosła. Orlen zastrzegł również, że kandydat nie może pracować na dla żadnej partii politycznej na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Orlen szuka osób na inne stanowiska

Oprócz prezesa Orlen poszukuje również kandydatów na stanowiska:

wiceprezesa do spraw finansowych

wiceprezesa do spraw strategii i zrównoważonego rozwoju

członka zarządu do spraw upstream

członka zarządu do spraw energetyki i transformacji energetycznej

członka zarządu do spraw sprzedaży detalicznej

członka zarządu do spraw korporacyjnych

członka zarządu do spraw handlu hurtowego i logistyki

członka zarządu do spraw produkcji.

260 osób chętnych na stanowisko w Orlenie

Na zgłoszenia Orlen oczekiwał do 1 marca 2024 roku, do godziny 15:00 (decydowała data wpływu dokumentów do spółki). Teraz podzielono się, jak duże było zainteresowanie na stanowiska. Koncern poinformował, że w konkursie na 9 członków zarządu w wyznaczonym terminie wpłynęło 260 zgłoszeń.

Analizą zgłoszeń zajmie się Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Przygotuje on dla Rady Nadzorczej listę kandydatów na poszczególne stanowiska w zarządzie. Wyłonione osoby zostaną następnie zaproszone na spotkania z zespołami Rady Nadzorczej w dniach 11-16 marca. Po 18 marca natomiast Rada Nadzorcza ma wybrać, kto obejmie konkretne stanowisko w zarządzie.

Tańsza benzyna zależy od nowych władz Orlenu?

Zdaniem przedstawicieli obecnej ekipy rządzącej to właśnie od zmian kadrowych w koncernie zależy w części zależy, kiedy benzyna, zgodnie z deklaracjami Donalda Tuska, miałaby kosztować 5,19 zł za litr. "Będzie dobrze zarządzany Orlen, będą, z punktu widzenia kierowców, bardzo dobre zmiany" - stwierdził jakiś czas temu w programie "Gość Wydarzeń" Minister Aktywów Państwowych, Borys Budka. O kwestię obniżenia cen benzyny pytany był niedawno również premier. Szef rządu, cytowany przez Polską Agencję Prasową, stwierdził, że "gdzieś do końca marca" pojawić się powinny "wstępne odpowiedzi" dotyczące tego, jakie działania w obrębie Orlenu są możliwe, by paliwo było tańsze niż obecnie.