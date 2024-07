Spis treści: 01 Ile dróg powstaje w Polsce?

02 Nowa autostrada A50 w Polsce. Jak ma mieć przebieg?

03 Kiedy będzie otwarta autostrada A50?

04 Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Ile jest kilometrów szybkich dróg?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już w tym roku 25 umów na realizację nowych i remont obecnych odcinków dróg. Zaplanowano 333 km nowych dróg o wartości ponad 12,4 mld zł. GDDKiA informuje, że inwestycje podpisane i planowane do podpisania będą oznaczały roczne wydatki na poziomie 20 mld - i tak co najmniej do 2030 r.



Ile dróg powstaje w Polsce?

Według raportu GDDKiA, poza wspomnianymi wyżej 333 km, w przetargu znajduje się 21 zadań na odcinki dróg o łącznej długości 183 km. Trwa też proces przygotowawczy na ponad 3 tys. km dróg, z czego blisko połowa to drogi ekspresowe.



Nowa autostrada A50 w Polsce. Jak ma mieć przebieg?

GDDKiA wśród realizowanych projektów wymienia m.in. nową autostradę A50. Będzie ona przebiegała w okolicach Warszawy i wraz z planowaną drogą S50 wejdzie w skład tzw. ringu, pętli wokół miasta. Powstaną one w okolicy obecnej drogi krajowej nr 50, która jest mocno obciążona i potrzebuje zmian. A50 miałaby też przejąć ruch z obecnej drogi ekspresowej S2.

GDDKiA wciąż pracuje nad ostatecznym przebiegiem autostrady A50. Trzeba pokonać wiele wyzwań, m.in. zdecydować, czy ma ona przebiegać przez mazowiecki Park Krajobrazowy, albo w sąsiedztwie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Szacunkowa długość powstałej w ten sposób Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej to 282 km.



Kiedy będzie otwarta autostrada A50?

A59 znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Według wstępnych szacunków przetarg na projekt i roboty budowlane powinien zostać zamknięty do 2025 r., a budowa drogi miałaby potrwać do 2029 r.



Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Ile jest kilometrów szybkich dróg?

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 5128 km, w tym 1849,2 km autostrad (ok. 465 km to odcinki koncesyjne) i 3278,8 km dróg ekspresowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, celem jest sieć dróg szybkiego ruchu o łącznej długości ok. 7980 km, w tym ok. 2100 km autostrad.