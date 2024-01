Akcja "Trzeźwy poranek". Takich wyników w historii jeszcze nie było

Spis treści: 01 Policja przeprowadza wyrywkowe kontrole trzeźwości

02 Wyniki niektórych kontroli zaskakują nawet policjantów

03 Policja apeluje i przypomina o wysokich karach

Policja przeprowadza wyrywkowe kontrole trzeźwości

Wyrywkowo przeprowadzane kontrole policyjne pod kryptonimem "Trzeźwy poranek" mają na celu uświadamianie kierującym o zagrożeniach wynikających z kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Dzięki sporadycznie przeprowadzanym działaniom istnieje duża szansa na skuteczne wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa. Pomimo, że sytuacja w tym względzie wciąż nie jest w naszym kraju idealna, zdarzają się miasta, gdzie zagrożenie ze strony pijanych kierowców jest coraz mniejsze.

Wyniki niektórych kontroli zaskakują nawet policjantów

Przykładem niech będą wyniki niedawnych kontroli przeprowadzonych m.in. na terenie województwa opolskiego i wałbrzyskiego. W pierwszym przypadku funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przebadali łącznie ok. 1700 kierujących. Kontrola drogowa nie wykazała, by którykolwiek z kierujących był pod wpływem alkoholu. Choć takiego finału akcji policjanci się nie spodziewali, jak sami podkreślają - szalenie pozytywnie ich to zaskoczyło.

Akcja kontrolno-prewencyjna "Trzeźwy poranek" miała także miejsce dzień temu na terenie Wałbrzycha, gdzie przebadanych zostało łącznie 270 użytkowników dróg. Również tam wszyscy kontrolowani okazali się trzeźwi. Wałbrzyscy funkcjonariusze nie kryją swojego zadowolenia i podkreślają, że od pewnego czasu wyraźnie widać wzrost świadomości kierowców w kwestii trzeźwości za kółkiem. Policyjne działania profilaktyczne przeciw pijanym kierowcom spotykają się także z coraz większą aprobatą społeczeństwa.

Zdjęcie Akcja "Trzeźwy poranek" na ulicach Wałbrzycha / Policja

Policja apeluje i przypomina o wysokich karach

Pomimo tych bez wątpienia dobrych wiadomości policjanci zachowują jednak powagę i przypominają konsekwencjach wsiadania po alkoholu za kierownicę pojazdu. Jak wynika z obowiązujących przepisów:

Jeżeli podczas policyjnej kontroli drogowej badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykaże pomiędzy 0,2, a 0,5 promila, kierujący pojazdem mechanicznym znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 2,5 tys. zł lub aresztem, a także zakazem prowadzenia pojazdów.

Jeżeli stężenie alkoholu alkoholu w organizmie będzie wyższe niż 0,5 promila, to mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a przy tym w sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym z przestępstwem, za które grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Jeżeli kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności może wynieść nawet do lat 5.