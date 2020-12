29 kandydatów do tytułu "Samochodu Roku 2021". Zagłosuj. Może trafisz

8 stycznia przyszłego roku poznamy siedem samochodów, które awansowały do finału przyszłorocznej edycji Car of the Year. A najlepsze - zdaniem jurorów - auto 2021 roku ogłoszone zostanie 1 marca. Które auto wygra? Na razie jest 29 kandydatów. Ty na który samochód byś postawił?

Zdjęcie /

Składające się z kilkudziesięciu europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych (w tym dwóch z Polski) jury konkursu Car of the Year opublikowało ostateczną listę kandydatów do tytułu Europejskiego Samochodu Roku 2021.

Reklama

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wprowadzenie danego modelu do sprzedaży na - co najmniej - pięciu europejskich rynkach przed końcem roku. W tym roku wygrał peugeot 208.



Poniżej prezentujemy ankietę z 29 samochodami (wcześniej było ich 38). Które auto według ciebie zasługuje na tytuł Samochodu Roku 2021? Nim zagłosujesz przeglądnij wszystkie propozycje.