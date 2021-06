Makabryczny wypadek nad zalewem klimkowskim

Do makabrycznego wypadku doszło wczoraj, 3 czerwca br., na jednej z dróg dojazdowych do Jeziora Klimkowskiego. Kierowca Toyoty w czasie manewru zawracania "nadział się" na otwarty szlaban, który przebił samochód na wylot. Mężczyzna, z poważnym urazem twarzoczaszki, musiał zostać przetransportowany do szpitala.

Zdjęcie Fot. OSP KSRG ROPA /

Reklama

Do wypadku doszło około godziny 17.40. Jak donoszą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Ropa (małopolskie), kierowca najprawdopodobniej został oślepiony przez słońce i nie zauważył otwartego (w poziomie) szlabanu. Prowadzona przez niego Toyota Avensis uderzyła w metalowy szlaban, który - na wysokości głowy kierowcy - przebił szybę czołową pojazdu. Ten przeszedł przez całą długość kabiny i wybił dziurę w prawej tylnej szybie auta.



Reklama

Na miejscu koszmarnego wypadku pracowały dwa zastępy straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego, który ostatecznie - po uwolnieniu mężczyzny - przetransportował kierowcę do szpitala w Gorlicach.