WCOTY. Poznaliśmy półfinalistów

Jury konkursy na Światowy Samochód Roku ogłosiło listę półfinalistów. Zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy 9 kwietnia.

Zdjęcie Szansę na zwycięstwo ma m.in. nieznana w Polsce Kia Telluride /

Wiadomo już, że w tym roku nie będziemy świadkami sytuacji, gdy obie nagrody - europejskiego i światowego samochodu roku - trafią w ręce jednego producenta. Tegoroczny finał należy do producentów azjatyckich. Szansę na tytuł Światowego Samochodu Roku zachowały już tylko: Kia Telluride, Mazda CX-30 oraz Mazda3.

W kategorii World Urban Car (Światowy Miejski Samochód Roku) o zwycięstwo rywalizują: Kia Soul EV, Mini Electric oraz Volkswagen T-Cross.

O nagrodę w kategorii World Luxury Car (Światowy Luksusowy Samochód Roku) biją się niemieckie: Mercedes Benz EQC, Porsche 911 i Porsche Taycan.

Sceną jednego aktora śmiało nazwać można kategorię World Performance Car (Światowy Sportowy Samochód Roku), gdzie w rywalizacji pozostały już tylko: Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911 i Porsche Taycan.

Tegoroczny zdobywca tytułu Europejskiego Samochodu Roku (COTY) - Peugeot 208 - ma za to szansę na zwycięstwo w kategorii World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku). Oprócz francuskiego auta segmentu B w rywalizacji pozostały jeszcze: Mazda3 i Porsche Tycan.