Wydrukowali w 3D elektryczny "samochód"

Inżynierowie z brytyjskiej firmy Scaled Ltd. wydrukowali w 3D jednoosobowy, elektryczny pojazd. Wyprodukowane w pół roku autko o nazwie „Chameleon”, waży zaledwie 150 kg i rozpędza się do 70 km/h.



Proces powstawania "Chameleona" firma ze Swindon określa, jako bezodpadowy, a tworzywa pochodziły z recyklingu. Twórcy drukowanego autka twierdzą, że może zostać poddana recyklingowi po zakończeniu użytkowania.



Niewiadomą pozostaje cena oraz potencjalna grupa docelowa, do której miałby być skierowany ten elektryczny gokart.



Źródło: Polsat News