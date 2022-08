Korzystając ze swojego znanego nazwiska Zbigniew Stonoga postanowił spróbować swoich sił w nowej branży. Na swoim kanale YouTube przeprowadził pierwszy test samochodu, którym było nie byle jakie auto - Audi R8 RWD.

Audi R8 według Stonogi - niedobre, ale dobre

W mocno subiektywnym teście, z którym możecie się zapoznać, poniżej Zbigniew Stonoga zaczął od wytykania wad egzemplarza, czy jak to ujął "tego modelu", który miał do testów. Stwierdził np., że nie rozumie braku w tym aucie kamery cofania, która znacząco ułatwiłaby manewrowanie autem. Niestety osoba, która konfigurowała ten egzemplarz, zapomniała o tym przydatnym dodatku.

Z drugiej jednak strony, Zbigniew Stonoga podczas jazdy autem stwierdził, że zapewnia ono wspaniałą widoczność, a poczucie panowania nad samochodem, jakie gwarantuje układ kierowniczy jest na najwyższym poziomie. Stoi to trochę w opozycji do jego wcześniejszych słów, kiedy to powiedział, że 540-konne auto z napędem na tył "myszkuje" po drodze po mocniejszym wciśnięciu gazu.

Zbigniew Stonoga o jednostce napędowej Audi R8

Autor materiału przez dłuższą chwilę narzekał na brak w tym konkretnym egzemplarzu napędu quattro (auto jest przez to znacznie bardziej wymagające), ceramicznych tarcz hamulcowych (w ogóle niedostępne w wersji RWD) i "napędu foteli". W tym ostatnim przypadku chodziło oczywiście o niedostępne w tym konkretnym aucie elektryczne sterowanie fotelami, obecnie oferowane seryjnie.

Pan Zbigniew musiał się wykazać dużym zaangażowaniem podczas przygotowań do tego testu. Skąd bowiem, jeśli nie po wizycie w Niemczech, wiedziałby, że auto bez ceramicznych tarcz hamulcowych traci możliwość skutecznego hamowania po dwóch, ostrych hamowaniach z 300 km/h?

Ponadto Zbigniew Stonoga stwierdził, że ten silnik, V10 o mocy 540 KM występował we wszystkich "modelach R8". Z pewnością chodziło o wszystkie generacje modelu R8, jednak i to nie do końca prawda. Pierwsza była wszak dostępna również z V8, natomiast jednostka 5.2 miała wiele wariantów mocy. Obecnie jest to 570 KM (w RWD) oraz 620 KM (w quattro). Warto również przypomnieć, że na początku swojej rynkowej kariery, druga generacja Audi dostępna była także w wersji elektrycznej.

A jak wam się podobał test Zbigniewa Stonogi? Sądzicie, że ma on szanse zdobyć popularność jako youtuber testujący samochody?

