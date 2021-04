Zaczęli kopać tunel na S3. Nie uwierzysz, co znaleźli

Niemieckie sztolnie w okolicach Wałbrzycha rozbudzają wyobraźnie poszukiwaczy skarbów. Na jedną z nich natrafili właśnie drogowcy prowadzący prace przy budowie nowej S3.

Zdjęcie Sztolnia odkryta na budowie S3 /GDDKiA

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed kilkoma dniami, w czasie drążenia tunelu TS-26 w rejonie Starych Bogaczowic, w jednej z naw natrafiono na niezidentyfikowane wyrobisko górnicze.



Przebieg sztolni (północny wschód - południowy zachód), w stosunku do kierunku drążenia tunelu, jest zbliżony do prostopadłego. Sama sztolnia ma ok. 1,5 m szerokości i ok. 2,0 m wysokości. Wydrążono ją w masywnym zlepieńcu, bez obudowy, ze stropem wykonanym w kształcie sklepienia. Na wschód od powstającego właśnie tunelu sztolnia jest drożna. W odległości ok. 50,0 m występuje lokalny opad skał stropowych o długości ok. 3,0 m i wysokości ok. 0,5 m powyżej linii stropu.



Zdjęcie Tunel TS-26 / GDDKiA

Jak informuje GDDKiA: "Materiał skalny utworzył w tym miejscu przytamkę, która spiętrzyła wodę. Za przytamką sztolnia jest drożna, ale nie była penetrowana. Na zachód od tunelu sztolnia jest niedrożna, widoczny jest usyp skalny wypełniający cały przekrój sztolni. Na spągu sztolni widoczne są ślady po podkładach torowiska, które służyło do odstawy urobku. Torowiska, ani innych elementów wyposażenia nie stwierdzono".



Analiza archiwalnej mapy Geologische Karte von Preusen und benachbarten deutsche Landern z 1914 r. wydanej ponownie w 1929 roku wskazuje na istnienie w rejonie Starych Bogaczowic nadań górniczych, związanych z poszukiwaniem pokładów węgla kamiennego. Odkryta sztolnia znajduje się w granicy nadania o nazwie "Steinkohlenbergwerk consolidirte Heinrich Anna" Stl. W historii górnictwa Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o udokumentowaniu i eksploatowaniu w tym rejonie pokładów węgla kamiennego. Na tej podstawie można wnioskować, że odkryta sztolnia drążona była między 1914 a 1929 rokiem.



Niecodzienne znalezisko nie zatrzymało prac przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra. Wg zapewnień GDDKiA te prowadzone są zgodnie z harmonogramem.