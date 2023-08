XD i YT na tablicach rejestracyjnych? Ministerstwo się tłumaczy

Poseł Jarosław Urbaniak zwrócił się w tej sprawie do resortu infrastruktury pytając o uzasadnienie takiego a nie innego doboru nowych propozycji oznakowania tablic rejestracyjnych dla miast. Zaproponował też, by zamiast tworzenia "nowych, coraz dziwniejszych i oderwanych od realiów propozycji oznakowania pojazdów, po stosownym okresie karencji dopuścić do ponownego użytku tablice rejestracyjne, które zostały wyrejestrowane