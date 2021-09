Wszystkie Aston Martiny Jamesa Bonda

Premiery Aston Martin DBS Superleggera. Nowy flagowiec

W rolę agenta 007 ponownie - i już po raz ostatni - wciela się Daniel Craig. A jakimi pojazdami porusza się tym razem agent Jej Królewskiej Mości?

James Bond wrócił do korzeni i ponownie zasiada za kierownicami Aston Martinów. Używamy liczby mnogiej, bowiem jak zdradził angielski producentów samochodów, w filmie "zagrają" aż cztery modele tej marki. Przede wszystkim będzie to kultowy, znany z filmów jeszcze z Seanem Connerym, Aston Martin DB5, który oczywiście naszpikowany został bronią i nowoczesnymi technologiami.



Ale kultowy oldtimer to nie wszystko. W filmie zobaczyć można również klasycznego Aston Martina V8 Vantage, a także DBS Superllegera oraz Valhalla.

Reklama

Zdjęcie Aston Martin V8 na premierze "Nie czas umierać" / Getty Images

Czarne charaktery również używają samochodów brytyjskich marek, jeżdżąc głównie Land Roverami Defenderami nowej generacji oraz Range Roverami Sport, które oczywiście niszczone są na rozmaite sposoby...

Aston Martin Valhalla to 950-konna hybryda 1 / 10 Aston Martin Valhalla wygląda po prostu niesamowicie, tworząc unikalne połączenie wyglądu wyścigowego bolidu z elementami charakterystycznymi dla brytyjskiej marki. Źródło: udostępnij



Co ciekawe, Daniel Craig przyznał, że po zakończeniu zdjęć przez rok mógł jeździć jednym z Aston Martinów. Następnie samochód został przekazany na aukcję charytatywną. Więcej o ciekawostkach z filmu przeczytacie w ekskluzywnym wywiadzie z Danielem Craigiem.



Przypomnijmy, że Daniel Craig jest szóstym aktorem wcielającym się w rolę Jamesa Bonda, a "No time to die" jest piątym filmem o agencie 007, w którym grał główną rolę. Wcześniej Craig pojawił się w "Casino Royale" (2006), "007 Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).

***