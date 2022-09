Używane auta z Japonii hitem w Rosji. A mają kierownicę po złej stronie

Spis treści: 01 Rosjanie nie wierzą w rubla, więc inwestują w samochody

02 Rosjanie kupują auta z kierownicą po prawej stronie

Według japońskiej agencji sukces Moskwy w utrzymaniu silnego rubla, pomimo sankcji, zwiększył również apetyt Rosjan na używane, ale wysokiej jakości japońskie auta, które mogą być sprowadzane do Rosji, o ile są warte mniej niż 6 milionów jenów (43 400 dolarów).

Wynika to z faktu, iż rząd japoński w lutym nałożył zakaz eksportu towarów luksusowych do Rosji, w tym samochodów kosztujących ponad 6 milionów jenów.

Według danych rządowych całkowity eksport używanych samochodów z Japonii do Rosji jest obecnie najwyższy od stycznia 2009 roku. Szczególny wzrost takich przesyłek odnotowała prefektura Toyama, która od dawna jest centrum eksportu pojazdów przez Morze Japońskie do rosyjskiego portu Władywostok.

Według danych ministerstwa finansów w Tokio w czerwcu Japonia wyeksportowała do Rosji około 17 000 używanych samochodów, co stanowiło prawie połowę całkowitego eksportu do tego kraju. Auta były warte 19 miliardów jenów, czyli ponad 3,5 razy więcej niż w marcu.

Jak wyjaśnia Katsunori Okamoto, ekspert w Narodowym Instytucie Technologii w Toyama College, eksport używanych pojazdów do Rosji odradza się po załamaniu w 2009 roku, gdy Moskwa mocno podniosła podatki importowe. Jednak po wycofaniu się z Rosji większości zagranicznych firm motoryzacyjnych popyt Rosjan na używane japońskie samochody znów gwałtownie wzrósł.

"Rosjanie mają historię braku zaufania do swojego rządu i waluty, w związku z tym mają tendencję do zamiany gotówki na mieszkania, samochody lub inne towary w czasach kryzysu" - powiedział Okamoto.



W Japonii obowiązuje ruch lewostronny, co oznacza, że japońskie samochody mają kierownicę po prawej stronie. Nie zraża to jednak Rosjan do importowania takich samochodów, podobnie jak Polacy nie mają większych oporów przed sprowadzeniem do Polski samochodów z Wielkiej Brytanii.

***

