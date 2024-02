Tak wygląda najwyższy most drogowy świata. Jest wyższy niż Wieża Eiffla

Estakada ES-26 będzie usytuowana pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości całkowitej 1082 m i szerokości 29 m będzie jednocześnie najwyżej poprowdzonym takim obiektem w Polsce. GDDKiA chwali się, że cała konstrukcja będzie spoczywała na wysokości 80 metrów, a tym samym można ją porównać do Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Zupełnie nie umniejszając tej inwestycji, przypominamy o istnieniu francuskiego rekordzisty, który wysokością może konkurować z Wieżą Eiffla.

Ile metrów ma najwyższy most drogowy świata?

Millau Viaduct jest najwyższym mostem drogowym na świecie, ale jednocześnie również jednym z najdłuższych mostów wiszących. Znajduje się w ciągu autostrady A75 nad doliną rzeki Tarn w południowej Francji, w pobliżu miasta Millau w Masywie Centralnym. Jego najwyższy filar ma 343 metry wysokości, a cała konstrukcja rozciąga się na długość 2460 metrów. Do jego budowy wykorzystano aż 206 000 ton betonu i 36 000 ton stali.



Zdjęcie Po Millau Viaduct przejeżdża 5 milionów samochodów rocznie / 123RF/PICSEL

Jak długo budowano Millau Viaduct

Plan budowy Millau Viaduct wyniknął z potrzeby połączenia sieci autostrad w regionie Masywu Centralnego we Francji. Stworzony przez brytyjskiego architekta Normana Fostera i francuskiego inżyniera Michela Virlogeuxa, most stał się jednym z najbardziej znaczących osiągnięć inżynieryjnych XXI wieku. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w 2001 roku, a zakończenie nastąpiło w 2004 roku, co jest szczególnie imponujące biorąc pod uwagę złożoność konstrukcji mostu.

Most ten ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i został zaprojektowany z myślą o uniknięciu wrażenia unoszenia się w powietrzu, które mogłoby wystąpić, gdyby był on prosty. Aby temu zapobiec, architekci nadał mu delikatne zakrzywienie - promień okręgu, który on tworzy, ma długość 20 kilometrów. Kolejną cechą konstrukcyjną, która zwiększa bezpieczeństwo, jest niewielkie nachylenie drogi wynoszące 3 procent, co poprawia widoczność i uspokaja kierowców. Ponadto, most jest narażony na silne wiatry osiągające prędkość nawet 151 km/h, dlatego projektanci zainstalowali na nim boczne ekrany, które zmniejszają wpływ wiatru o połowę.

Zdjęcie Millau Viaduct ma 2460 metrów długości /123RF/PICSEL

Millau Viaduct miał ogromny wpływ na rozwój regionu. Most przyciąga turystów z całego świata, co przekłada się na wzrost gospodarczy okolicznych miejscowości. Dziennie most pokonuje między 10 a 25 tysięcy samochodów, rocznie - około 5 milionów.



To nie jest najwyżej zawieszony most świata

Trzeba zaznaczyć jednak, że nie jest to most, który od ziemi dzieli największy dystans. Nitka drogi chińskiego mostu Beipanjiang wisi 565 metrów nad rzeką Beipan. Jednak jego najwyższa kolumna ma zaledwie 269 metrów.



Zdjęcie Nitka drogi chińskiego mostu Beipanjiang wisi 565 metrów nad rzeką Beipan / VCG / Getty Images

TOP5 najwyższych drogowych mostów świata to: