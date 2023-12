Spis treści: 01 Porządek musi być. Chodzi o zdrowie mieszkańców

02 Woda z basenu na ulicach Warszawy. Sprytny recykling w stolicy

Czystość ulic ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też zdrowia mieszkańców. Regularne sprzątanie pozwala zmniejszyć poziom - podrywanych przez pojazdy - pyłów. W tym celu na warszawskie ulice regularnie wyjeżdżają zamiatarki i polewaczki. Utrzymanie w czystości tak potężnego areału wymaga zużycia setek tysięcy ton wody. W Warszawie znaleźli na to sprytny sposób.

Porządek musi być. Chodzi o zdrowie mieszkańców

Porządki na stołecznych ulicach odbywają się według ustalonych harmonogramów i trwają od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Gdy pozwalają na to warunki pogodowe, sprzątanie ulic trwa również zimą. W 2023 roku - gdy przez całą dobę utrzymywały się dodatnie temperatury - warszawskie ulice czyszczone były również w styczniu i w grudniu.

Regularne sprzątanie ulic na mokro przynosi mieszkańcom tak dużego miasta, jakim jest stolica, korzyści na wielu poziomach. Przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg. Ponadto ogranicza zanieczyszczenie powietrza, czyli pozytywnie wpływa na zdrowie warszawianek i warszawiaków. I co oczywiste podnosi estetykę przestrzeni publicznej - mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Woda z basenu na ulicach Warszawy. Sprytny recykling w stolicy

Reklama

W tym roku, kolejny już raz, Zarząd Oczyszczania Miasta wykorzystywał do czyszczenia ulic wodę spuszczaną z miejskich pływalni w czasie wakacyjnych przerw technicznych. W sumie, od czerwca do września, na warszawskie ulice wlano aż 2,5 mln litrów wody pobranej w ramach recyklingu z dziesięcy ośrodków sportowych. Pozwoliło to zapełnić zbiorniki ponad 270 miejskich polewaczek.



Współpraca z miejskimi pływalniami trwa w tym zakresie już od trzech lat. W sumie, w ramach recyklingu, na ulice Warszawy trafiło w tym czasie ponad 9 mln litrów spuszczonej z miejskich basenów wody.