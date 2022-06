Sobiesław Zasada świętuje 50. urodziny Fiata 126p wycieczką do Turynu

Spis treści: 01 50. urodziny Malucha - Fiat 126p wraca do ojczyzny

02 Urodziny Fiata 126p - trasa przejazdu

03 Załoga Zasada/Bielak znów na pokładzie Fiata 126p

Kilka dekad temu Fiat 126p, zwany przez wielu Maluchem, był obiektem marzeń wielu Polaków. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, małego silnika i braku wyposażenia, samochód ten był wykorzystywany do wszystkiego - od przemieszczania się po mieście, po rodzinne wycieczki na drugi koniec Europy. I tak właśnie postanowili uczcić 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji miłośnicy tego modelu zrzeszeni w klubie 126Hooligans. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Infrastruktury.

50. urodziny Malucha - Fiat 126p wraca do ojczyzny

Fiat, czyli Fabbrica Italiana Automobili Torino, jak sama nazwa wskazuje ma swoją główną siedzibę w Turynie. I tam właśnie udaje się grupa miłośników tego samochodu. Wycieczka staruje 9 lipca spod ratusza w Bielsko-Białej a osiągnięcie mety, czyli fabryki Fiata w Turynie przewidziano na 12 lipca. Cała impreza zakończy się powrotem do miejsca startu 16 lipca.

W tym czasie załogi będą miały do pokonania średnio nieco ponad 400 km dziennie. Najdłuższy etap liczący 533 km przewidziano na sam koniec, zaś najkrótszy (185 km) to przejazd z Bergamo do Turynu. Szóstego dnia wyjazdu zaplanowano przerwę serwisową.

Urodziny Fiata 126p - trasa przejazdu

Załogi wyjadą z Bielska-Białej i pierwszego wieczora zameldują się w Wiedniu. Następnego dnia dojadą przez Salzburg do miejscowości Lienz, by trzeciego dnia podróży dojechać do Bergamo, a kolejnego już do Turynu. Tam czeka ich oficjalne spotkanie z władzami marki Fiat i zwiedzanie fabryki. Pierwszy przystanek drogi powrotnej to Jesolo koło Wenecji (tu wspomniany dzień przerwy), a ostatni nocleg zaplanowano w Grazu, z którego załogi wrócą bezpośrednio do Bielska-Białej.

W Turynie uczestników wyjazdu powita także Kajetan Kajetanowicz, wicemistrz świata WRC3 z 2021 roku. Nieoficjalnie mówi się też o tym, że może się on pojawić na starcie całej imprezy.

Załoga Zasada/Bielak znów na pokładzie Fiata 126p

Udział w imprezie potwierdził także legendarny polski kierowca rajdowy Sobiesław Zasada. Na prawym fotelu Malucha usiądzie Longin Bielak. Dla panów będzie to swego rodzaju podróż sentymentalna - w roku 1975 startowali oni właśnie Fiatem 126p w rajdzie Monte Carlo. Dziś mają odpowiednio 92 i 96 lat, ale nie brak im energii i zapału do udziału w takich inicjatywach.

Osoby zainteresowane postępami załóg startujących w imprezie będą mogły śledzić trasę wycieczki na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Każde auto będzie miało nadajnik GPS zamontowany przez należącą do utytułowanego kierowcy firmę Sobiesław Zasada Automotive. Oprogramowanie zbierające dane w czasie rzeczywistym dostarczy z kolei Rally Communication - firma mająca duże doświadczenie w obsłudze rajdów.

***