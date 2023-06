Spis treści: 01 Brytyjskie "skrzyżowanie spaghetti"

02 13 000 ton zbrojenia i 134 000 m3 betonu

03 Księga Rekordów Guinnessa

Zastanawialiście się kiedyś, w jakim kraju znajduje się jeden z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych? Być może w Stanach Zjednoczonych, które słyną ze swoich gigantycznych, szerokich na wiele pasów autostrad? A może w Japonii, której infrastruktura drogowa potrafi przerazić niejednego kierowcę? Wbrew pozorom szukając odpowiedzi na to pytanie, wcale nie trzeba przekraczać oceanu.

Brytyjskie "skrzyżowanie spaghetti"

W rzeczywistości jedno z najbardziej rozbudowanych i szalonych skrzyżowań na świecie, znajduje się w Wielkiej Brytanii. Mowa tu o węźle drogowym Gravelly Hill Intercharge, zwanym nieoficjalnie "skrzyżowaniem spaghetti". Przyznać trzeba, że to określenie idealnie oddaje jego charakter.

Reklama

Słynny węzeł, który znajduje się nieopodal centrum Birmingham stanowi połączenie autostrad M6 i A38 oraz szeregu dróg niższej klasy. Cała konstrukcja zajmuje powierzchnie ponad 12 hektarów, a jej budowa ruszyła w 1965 roku i trwała 3 lata. Sporym utrudnieniem dla konstruktorów był teren. Węzeł wybudowano nad rzeką, dwoma kanałami i linią kolejową.

Zdjęcie Szalone „skrzyżowanie spaghetti”. Aż trafiło do księgi rekordów / Getty Images

13 000 ton zbrojenia i 134 000 m3 betonu

Przełomowa na swoje czasy budowa kosztowała w sumie 10 milionów funtów. Konstrukcja pochłonęła niemal 13 000 ton zbrojenia stalowego i 134 000 m3 betonu. Do ustabilizowania konstrukcji użyto 559 podpór (najwyższe mają 24,4 m), na których oparto estakady i mosty. To właśnie w obrębie Gravelly Hill Intercharge znajduje się najdłuższy wiadukt w Wielkiej Brytanii - mierzący 5,5 km most w ciągu autostrady M6.

Węzeł jest pięciopoziomowy, a w jego obrębie znajduje się 21,7 km dróg.



Księga Rekordów Guinnessa

Gigantyczny węzeł szybko przyniósł planowane korzyści. W pierwszym roku po otwarciu codziennie przejeżdżało nim średnio 40 000 samochodów. Dziś ruch na węźle jest wielokrotni większy i wynosi średnio 210 000 pojazdów dziennie. Od otwarcia węzłem przejechało ponad 2 mld samochodów.

Rozmach oraz wielkość "skrzyżowania spaghetti" skutkowały tym, że dzieło stosunkowo szybko trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa, jako "najbardziej złożony węzeł w brytyjskim systemie drogowym".

Zdjęcie Skrzyżowanie spaghetti” na krótko przed oficjalnym otwarciem / Getty Images

Co ciekawe - z okazji 50. rocznicy oddania "skrzyżowania spaghetti" do użytku jeden z koncernów spożywczych przygotował specjalną, limitowaną edycję swojego makaronu. Na etykiecie widnieje cała konstrukcja w formie... nitek z ciasta.

***