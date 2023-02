Scena jak z filmu - w ostatniej sekundzie wyciągnęli kierowcę z płonącego BMW

Ta sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w pobliżu Las Vegas Boulevard. Lokacja jak najbardziej filmowa, podobnie całe zdarzenie. Tyle tylko, że nie był to film.

Rozbite BMW zaczęło się palić

Miał tam miejsce wypadek z udziałem BMW serii 4 coupe. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący bawarskim autem zjechał na wąski pas oddzielający jezdnie i rozbił się, najprawdopodobniej o drzewo. Piszemy "najprawdopodobniej", ponieważ przód auta wydaje się nienaruszony, a dotyka on najwyżej krzaka, a nie drzewa. Policja wspomina jednak, że auto było rozbite.

Pewnym jest natomiast, że BMW było uszkodzone, a jego kierowca nieprzytomny. Na nagraniu widać jak policjant oraz przypadkowy przechodzień, próbują wydostać kierującego z pojazdu. Zaglądają najpierw do środka przez drzwi od strony pasażera, potem okazuje się, że drzwi kierowcy są zamknięte, więc otwierają je od środka. Potem po raz kolejny zamieniają się miejscami i to przechodzień zajmuje się drzwiami kierowcy, podczas gdy policjant nurkuje do samochodu - tym razem aby odpiąć pas bezpieczeństwa kierującego.

Chwilę to wszystko trwało, zanim wreszcie obaj znaleźli się przy otwartych drzwiach i wspólnymi siłami zaczęli wyciągać nieprzytomnego kierowcę. I właśnie dokładnie w tym momencie, niczym w filmowej scenie. BMW buchnęło płomieniami. Auto cały czas mocno dymiło i wydawało się, że w każdej sekundzie może się pojawić ogień. W cudowny sposób pojawił się dokładnie w tym momencie, żeby wszyscy trzej mężczyźni poczuli liźnięcie płomieni, ale żeby nic im się nie stało.