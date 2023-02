Psy nie będą mogły wyjrzeć przez okno - jest projekt odpowiedniej ustawy

Doskonale znamy widok jadącego samochodu, w którym pies wygląda przez okno. Ten obrazek zazwyczaj kojarzy się bardzo pozytywnie. Może się jednak okazać, że wkrótce na Florydzie takiego widoku już nie zobaczymy. A to dlatego, że w trosce o bezpieczeństwo naszych czworonogów, może zostać zakazany.

Psy nie będą mogły wystawić łba przez okno

Senatorka stanu Floryda, Lauren Book z Partii Demokratycznej złożyła do stanowego senatu projekt ustawy, zakładającej zwiększenie ochrony zwierząt. Znalazły się tam m.in. zapisy o zakazie usuwania kotom pazurów, przeprowadzania na zwierzętach testów kosmetyków, czy sprzedaży królików przed Wielkanocą. W projekcie pojawiły się również pomysły dotyczące podróżowania naszych czworonożnych przyjaciół. Psy nie mogłyby wyglądać przez otwarte okno samochodu w czasie jazdy, a także podróżować z łbami położonymi na kolanach kierowcy. Dodatkowo zakazane byłoby przewożenie zwierząt motocyklem, a także na błotnikach, dachach czy maskach pojazdów.

Projekt przepisów przewiduje, że psy podróżujące samochodem wewnątrz powinny być przypięte pasami. Zakłada się również, że psy mogłyby podróżować na kolanach pasażerów.

Dodatkowo posiadacze pick-upów (które cieszą się USA popularnością) mogą przewozić swoje zwierzaki w klatkach na pakach swoich aut. Klatki, o rozmiarach pozwalających zwierzakowi normalnie się w nich poruszać, powinny być przymocowane do samochodu, a także zapewniać odpowiednią ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Nieprzestrzeganie przepisów będzie traktowane jako wykroczenie.

Warto zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt w samochodzie

Pomysły dotyczące bezpieczeństwa zwierząt w czasie jazdy zaproponowane przez senatorkę wcale nie są nowością. Również w New Hampshire próbowano wprowadzić przepis zabraniający kierowcom trzymania w czasie jazdy psów na kolanach. Pomysł spotkał się jednak z ostrym sprzeciwem części miejscowych kierowców. Według nich władze powinny trzymać się z daleka od ich samochodów.

Warto jednak pamiętać, że psy, tak jak my, są narażone na różnego rodzaju obrażenia, a więc właściciele, którzy w większości przypadków darzą swoje zwierzaki miłością, powinni pamiętać, by zadbać w odpowiedni sposób również o bezpieczeństwo czworonożnego przyjaciela. Pies wyglądający przez okno narażony jest na to, że do oczu wpadną mu drobinki piasku, czy trociny. Dodatkowo, jeśli okno jest wystarczająco otwarte, pies może wyskoczyć z auta w czasie jazdy. Ponadto zwierzak, który nie jest w żaden sposób unieruchomiony, może wchodzić pod nogi kierowcy, czy zasłaniać mu lewarek skrzyni biegów, utrudniając w ten sposób prowadzenie pojazdu. Z kolei w razie wypadku lub mocnego hamowania pies swobodnie chodzący po samochodzie może zrobić krzywdę sobie i osobom podróżującym autem. Niezależnie więc od tego, czy odpowiednie przepisy zostały wprowadzone, czy nie, warto zadbać, by nasze zwierzaki również były odpowiednio zabezpieczone w czasie podróży.

