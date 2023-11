Po zdalnej aktualizacji auto nie nadaje się do jazdy. Użytkownik w kropce

Spis treści: 01 Nowe technologie są fajne. Przynajmniej do czasu

Nowe technologie są fajne. Przynajmniej do czasu

Aktualizowanie oprogramowania za pośrednictwem chmury to rozwiązanie, które pozwala na szybszy i łatwiejszy dostęp do najnowszych funkcji systemu multimedialnego dostępnego w samochodzie. Dzięki niemu właściciel auta nie musi jeździć za każdym razem do dealera, co pomaga nie tylko w obniżeniu kosztów utrzymania, ale także wpływa na wartość samochodu w drugim i kolejnych obiegach. Choć bez wątpienia jest to rozwiązanie szalenie wygodne, jak każdej technologii zdarzają się lepsze i gorsze dni. Zwłaszcza o tych ostatnich mogli się niedawno przekonać właściciele elektrycznych pojazdów marki Rivian.

Po bezprzewodowej aktualizacji zgasły wszystkie ekrany

Historia została opisana przez jednego z użytkowników popularnego serwisu internetowego. Jak można wyczytać z publikacji - amerykański producent samochodów elektrycznych Rivian udostępnił niedawno swoim klientom kolejną bezprzewodową aktualizację oprogramowania. Niestety już podczas jej instalacji doszło do dziwnej usterki, która skutkowała wyłączeniem wyświetlacza. Jak podkreślił autor posta - system infotainment przestał następnie na cokolwiek reagować i już się nie zrestartował.

Mężczyzna postanowił skontaktować się z serwisem marki. Jak się okazało - aktualizacja oprogramowania w niezamierzony sposób uszkodziła systemy informacyjno-rozrywkowe w wielu samochodach producenta. Firma wprawdzie jak najszybciej wycofała feralną poprawkę, jednak dla wielu właścicieli było to za późno. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciel marki Rivian przeprosił klientów za problemy i obiecał, że już wkrótce serwis skontaktuje się ze wszystkimi poszkodowanymi w celu darmowego usunięcia usterki. Producent zapewnił jednocześnie, że większość krytycznych funkcji pojazdu nadal działa, a samochodami wciąż można się poruszać.