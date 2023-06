Pasażer autobusu wycelował pistolet w kierowcę. Nie wiedział, że ten też ma broń

Spis treści: 01 Pasażer autobusu chciał wysiąść między przystankami

Pasażer autobusu chciał wysiąść między przystankami

Do dramatycznego zdarzenia doszło na ulicach miasta Charlotte w amerykańskim stanie Karolina Północna. Pasażer, zidentyfikowany jako Omarri Shariff Tobias, podszedł do kierowcy autobusu i powiedział, by ten zatrzymał pojazd i pozwolił mu wysiąść między przystankami - podaje w oświadczeniu Charlotte Area Transit System, agencja zajmująca się transportem publicznym w mieście.

Kierujący pojazdem David Fullard odmówił i przekazał mężczyźnie, że ten będzie mógł wysiąść dopiero na kolejnym przystanku. Wtedy to między pasażerem i kierowcą doszło do ostrej wymiany zdań. Na opublikowanym nagraniu możemy zobaczyć, jak w pewnym momencie Tobias wyciąga z kieszeni pistolet i celuje nim w kierowcę. Nie spodziewał się chyba jednak, że broń ma również kierujący autobusem. Przez chwilę mężczyźni celują do siebie i nagle zaczynają padać strzały.

Napastnik wycelował pistoletem kierowcę. Ten również miał broń

Na podstawie nagrania trudno ocenić, kto strzelił pierwszy. Wiadomo jednak, że jedna z kul trafiła w szybę chroniącą miejsce kierowcy. Z informacji podanej przez wyżej wymienioną agencję wynika, że kierowca został postrzelony w ramię, a napastnik w brzuch.

W dalszej części nagrania możemy zobaczyć, jak napastnik pada na podłogę i czołga się w stronę tylnej części pojazdu. Znajduje się już tam dwójka innych pasażerów. Kierowca zatrzymuje pojazd i oddaje w kierunku mężczyzny jeszcze kilka strzałów. W tym samym momencie napastnik otwiera drzwi i ucieka z autobusu. Fuller wychodzi za nim. Następnie możemy zobaczyć jak mężczyźni znowu do siebie strzelają.

Obaj mężczyźni trafili do szpitala

Zarówno kierowca, jak i napastnik trafili do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Ich stan jest jednak stabilny i "oczekuje się, że wyzdrowieją" - podała w oświadczeniu CATS. Dwójce pozostałych pasażerów nic się nie stało.

Tobiasowi postawiono kilka zarzutów, w tym napaść z użyciem broni palnej. Obecnie przebywa on w areszcie.

