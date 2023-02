Niemiecka marka dołącza do innych producentów ogumienia w walce o ograniczenie śladu węglowego i do 2050 roku zamierza produkować opony wyłącznie ze zrównoważonych materiałów. Niektóre z nich są już wykorzystywane w testowych rozwiązaniach. Ciekawostki Opona z oleju sojowego i łusek ryżu? Motoryzację czeka prawdziwa rewolucja

Guma z mniszka lekarskiego

Przykładem może być Taraxagum - guma wytwarzana z mniszka lekarskiego, która została opracowana wspólnie z naukowcami z instytutu Biologii Molekularnej im. Fraunhofera oraz badaczami z Uniwersytetu w Münster.

W tym wyjątkowym projekcie badawczym udało się opracować alternatywny zasobooszczędny surowiec do produkcji opon. W przeciwieństwie do drzewa kauczukowego, które rośnie tylko w tropikach, mniszek lekarski jest uprawiany w Niemczech, więc gumę z jej korzeni można wydobywać i przetwarzać lokalnie, bez konieczności transportu na duże odległości. Zmniejsza to emisje CO2 i oszczędza cenne zasoby.

Continental stosuje już Taraxagum w oponach rowerowych i prototypach opon do samochodów ciężarowych.

Zdjęcie Taraxagum - guma wytwarzana z mniszka lekarskiego / materiały prasowe

Opony z butelek PET

To jednak nie wszystko. Od 2022 roku firma Continental włącza w produkcji opon stosowanie poliestru pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek. Nowa, zrównoważona przędza poliestrowa jest uzyskiwana z butelek z politereftalanu etylenu (PET) w procesie mechanicznym i jest wykorzystywana do budowy osnowy opony. W przyszłości może ona całkowicie zastąpić konwencjonalny poliester.

W ramach procesu recyklingu, butelki są najpierw sortowane, usuwane są z nich kapsle, a na koniec oczyszczane mechanicznie. Po mechanicznym rozdrobnieniu są topione i granulowane. Potem następuje polimeryzacja w stanie stałym i zmodyfikowany proces przędzenia.

Pierwsze produkty wykorzystujące nową technologię są już wprowadzane na rynek.

Zdjęcie Proces recyklingu butelek / materiały prasowe

Nie tylko Continental

Niemiecki producent nie jest jedyną marką, która dąży do zrównoważonej produkcji opon samochodowych. Marki takie jak Nokian, Goodyear oraz Michelin także ogłosiły prace nad ogumieniem wykonanym z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych biologicznie lub zrównoważonych w inny sposób.

Do stworzenia ekologicznej opony wykorzystywany jest m.in. olej sojowy oraz unikalna odmiana krzemionki wytwarzanej z popiołu z łusek ryżu.

