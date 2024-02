Masz taki zawód? Wojsko wystawi bilecik na ćwiczenia

Spis treści: 01 Wojsko przećwiczy nawet 200 tys. rezerwistów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych. Co z niego wynika?

Wojsko przećwiczy nawet 200 tys. rezerwistów

W projekcie czytamy, że liczbę osób, które w 2024 roku mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie, ustala się na:



zawodowej służby wojskowej - do 21 000;

ćwiczeń wojskowych - do 200 000;



- do 200 000; aktywnej rezerwy - do 20 000;



dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - do 34 550;



terytorialnej służby wojskowej - do 41 000 (mających uregulowany stosunek do służby wojskowej).



W ocenie skutków regulacji MON precyzuje, ze planuje przeszkolić do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe. Dotyczy to również osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Resort tłumaczy, że w ramach tego limitu planuje się też realizację programu o nazwie "Legia Akademicka". To propozycja dla studentów - ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego "realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi".

Kto może zostać powołany na ćwiczenia rezerwy? Kierowcy ciężarówek na liści

Zgodnie z ustawą o Obronie ojczyzny - obowiązkowi pełnienia służby wojskowej podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - 63 lat życia. Oznacza to, że na ćwiczenia wojskowe powołać można osoby z tzw. pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (np. przeniesiony do rezerwy - bez przeszkolenia) i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej.



Już w listopadzie 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśniało, że - na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu różnych specjalnościach wojskowych. Ponadto powołań na ćwiczenia spodziewać mogą osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. Ppłk Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji uspokajała wówczas, że:



W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy

Ćwiczenia rezerwy w 2024. Które zawody interesują wojskowych?

Podobnie jak w latach poprzednich - wezwania na ćwiczenia dotyczyć będą głównie tych osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Chodzi o obywateli mających przeszkolenie wojskowe, którzy złożyli przysięgę wojskową. Incydentalnie może się jednak zdarzyć, że "bilet" na ćwiczenia wojskowe otrzyma osoba bez przeszkolenia wojskowego. W tym przypadku o "powołaniu" zadecydować mogą tzw. "specjalne kwalifikacje przydatne do służby wojskowej".

Za takie - zgodnie z ustawą - uznawane są m.in.:



kwalifikacje medyczne,



weterynaryjne,



morskie,

lotnicze.

Na liście znajdziemy też także zawody takie jak:



psycholog,



rehabilitant,



radiolog,



diagnosta laboratoryjny,



informatyk,



teleinformatyk,



nawigator,

tłumacz.



Co ważne, powyższa lista opracowana została głównie z myślą o kobietach "posiadających kwalifikacje do przydatne do służby wojskowej, pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji". W myśl ustawy o Obronie ojczyzny mogą one być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia. Powołanie na ćwiczenia mogą więc otrzymać również absolwentki szkół medycznych, aktywne zawodowo panie psycholog czy np. tłumaczki.

Ile trwają ćwiczenia rezerwy w 2024 roku?

Długość ćwiczeń zależeć ma od "realizacji zakładanych celów szkoleniowych". Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skali roku żołnierze rezerwy mogą być powołani na ćwiczenia:



jednodniowe,



krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,

rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni z przerwami w określonych dniach,

długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni.



O długości ćwiczeń decydują dowódcy jednostek wojskowych. Ppłk. Balik uspokaja jednak, że średni okres trwania takich ćwiczeń nie powinien przekraczać 7 dni.



Zgodnie z wieloletnią praktyką wezwanie na ćwiczenia powinno trafić do nas przynajmniej na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Po jego otrzymaniu należy zgłosić się do wskazanego centrum rekrutacyjnego, gdzie otrzymamy skierowanie do konkretnej jednostki wojskowej.



Przypominamy, że zgodnie z art. 312 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny osobom wezwanym na ćwiczenia rezerwy przysługuje rekompensata z tytułu utraconego dochodu. MON przewidział na to stosowne rezerwy finansowe. W ocenie skutków regulacji rozporządzenia czytamy, że przewidywane łączne nakłady finansowe związane z jego wejściem w życie mogą wynieść 6 448 505 tys. zł, w tym:

uposażenia wraz z funduszem nagród i zapomóg - 4 866 612 tys. zł,

składki na ubezpieczenia społeczne - 524 611 tys. zł,



koszty utrzymania - 1 035 223 tys. zł,



rekompensaty dla pracodawcy - 15 528 tys. zł,



rekompensata dla żołnierza za utracone zarobki - 6 531 tys. zł.