Lancia Delta Evo-e od GCK Motorsport. Klasyczna i elektryczna

Rosnąca popularność aut elektrycznych sprawiła, że w tuningu zrodził się nowy trend. Chodzi o tzw. "elektro-mody", czyli przerabianie na napęd elektryczny samochodów spalinowych. Dotyczy to również klasyków, które - za sprawą akumulatorów - zyskują nowe możliwości.



W ten trend wpisuje się oferta firmy GCK Motorsport. To spółka założona w 2017 roku przez kierowcę rajdowego i kaskadera Guerlaina Chicherita. Jej ambasadorem jest dobrze znany fanom rajdów samochodowych Didier Auriol. Człowiek-legenda, który przez cztery sezony (1989-1992), za kierownicą Delty Integrale pokonał setki kilometrów odcinków specjalnych zwyciężając w rajdach: Korsyki, Monte Carlo, San Remo, Grecji, Argentyny, Finlandii i Australii.



Lancia Delta Evo-e. Wersja limitowana

Najnowszy projekt GCK Motorsport to Lancia Delta Evo-e - limitowany do 46 egzemplarzy elektromod bazujący na rajdowej legendzie - Lancii Delta Integrale. Z zewnątrz Lancia Delta Evo-e nie obiega od legendarnego oryginału. Po odbudowie "dawcy" firma dokłada - wykonany z włókien węglowych - pakiet aerodynamiczny obejmujący m.in. przedni splitter, poszerzenia błotników, tylny spoiler i dyfuzor. We wnętrzu również starano się zachować klasyczny dla Delty Integrale klimat.

Znajdziemy w nim tapicerkę z alcantary z pomarańczowymi przeszyciami, fotele Recaro i kierownicę Momo. Powiewem świeżości jest wysuwany (by nie zaburzać klasycznego wyglądu deski rozdzielczej) ekran dotykowy firmy Alpine.



Lancia Delta Evo-e. Naprawdę ciekawie robi się pod maską

Oryginalny, doładowany silnik o pojemności 2,0 l zastąpiony został motorem elektrycznym generującym 122 KM mocy ciągłej (200 KM mocy szczytowej) i 200 Nm (350 Nm w szczycie). Być może nie robi to wrażenia na fanach Tesli, ale pamiętajmy, że "cywilne", drogowe odmiany Lancii Delty Integrale rozwijały właśnie w okolicach 200 KM.

No dobrze, ale czy Delta Evo-e zachowała największą z zalet oryginału, czyli - wynikającą z niewielkiej masy - zwinność? Wiele wskazuje na to, że tak. Samochód wyposażono bowiem w raczej mikroskopijny jak na współczesne standardy zestaw baterii o pojemości zaledwie 29 kWh, co - teoretycznie - zapewniać ma zasięg do 200 km (lub kilkanaście minut świetnej zabawy na zamkniętej drodze). W efekcie, w stosunku do oryginału, masa pojazdu wzrosła jedynie o 100 kg - do 1440 kg. GCK Motorsport deklaruje sprint do 100 km/h w 6,6 i - co oczywiste - natychmiastową reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Co ciekawe, mimo zastosowania silnika elektrycznego, w aucie pozostała klasyczna, mechaniczna, skrzynia biegów. Z oczywistych względów otrzymała jednak zmienione przełożenia. Moc trafia na wszystkie koła w proporcjach 47 do 53 proc. z przewagą tylnej osi. W stosunku do oryginału auto może się też pochwalić większą sztywnością karoserii, zwiększonym rozstawem kół, obniżonym zawieszeniem (inne sprężyny) oraz mocniejszymi hamulcami (z przodu tarcze o średnicy 306 mm i pięciotłoczkowe zaciski).



W ofercie znajdzie się też - limitowana do 11 egzemplarzy - seria inspirowania kolorystyką Martini znaną z rajdowych egzemplarzy Delty. Oprócz nietypowego malowania auta zyskają również "bardziej agresywną konfigurację" i szereg kosmetycznych poprawek (np. fotele Sparco).



GCK Motorsport nie podała ceny Delty Evo-e ale można się spodziewać, że samochody szybko znajdą nabywców.