Koniec z posypywaniem dróg solą? Naukowcy znaleźli sposób na oblodzenia

Krzysztof Mocek Ciekawostki

Naukowcy z chińskiego Hebei University of Science and Technology opracowali specjalny rodzaj dodatku do asfaltu, który nie tylko utrudni, ale nawet całkowicie uniemożliwi gromadzenie się lodu na nawierzchni drogi. To z kolei wykluczy konieczność posypywania jej szkodliwą dla samochodów solą.

Zdjęcie Koniec z posypywaniem dróg solą? / INTERIA.PL