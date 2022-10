Koniec z bramkami na autostradach w Chorwacji. Zrobią to lepiej niż w Polsce

Spis treści: 01 Koniec z bramkami na autostradach w Chorwacji

Obecnie w Chorwacji opłaty za przejazd pobierane są na bramkach, co w sezonie letnim generuje potężne korki. Co prawda osoby, które często podróżują chorwackimi autostradami, mogą wykupić urządzenia do elektronicznego poboru opłat, ale nie jest to sposób na ominięcie korków.

Koniec z bramkami na autostradach w Chorwacji

Chcąc rozwiązać problem korkowania autostrad, chorwackie Ministerstwo Transportu zamierza wprowadzić elektroniczny system, który zastąpi bramki na wszystkich chorwackich autostradach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system zacznie działać w 2025 roku.

Obecnie trwa badanie rynku, rozesłano również zapytania ofertowe, a na początku przyszłego roku powinien zostać ogłoszony przetarg. Wyłoniona zostanie w nim firma, która zajmie się budową systemu elektronicznych płatności. Plan zakłada, że stosowna umowa zostanie podpisana do września przyszłego roku, natomiast sama budowa systemu, a także testy powinny się odbywać w 2024 roku, tak by zyskał on pełną funkcjonalność w 2025 roku.

Różni koncesjonariusze, a system płatności elektronicznych jeden

W sumie opłatami w Chorwacji jest objętym 1314 km dróg, dodatkowe zapłacić trzeba za przejazd niektórymi tunelami i mostami. Warto przypomnieć, że w Chorwacji, podobnie jak w Polsce, jest kilka firm, które zarządzają autostradami, a jeden zunifikowany system ma działać na wszystkich płatnych odcinkach, niezależnie od firmy zarządzającej. Jest to coś, czego się nie dało zrobić w naszym kraju...

Nowy system, którego powstanie współfinansuje Unia Europejska, będzie działał dzięki kamerom rozpoznającym numery rejestracyjne samochodów wjeżdżających na płatne odcinki. Ponadto możliwe będzie zakupienie specjalnego transpondera.

Wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat będzie oznaczało likwidację bramek na chorwackich autostradach. A więc, byle do 2025 roku...

