Kolor najważniejszy dla kobiety-kierowcy? Absurd!

​Kolor jest zupełnie nieistotnym kryterium dla kobiet, które poszukują nowego samochodu. Najważniejsze są koszty i bezawaryjność - wynika z analizy firmy Carsmile. 8 na 10 najbardziej poszukiwanych przez kobiety modeli w 2020 r. to SUV-y i crossovery.

Na drogach Kto by pomyślał! Kobiety zrobiły więcej praw jazdy niż mężczyźni!

Według analityków Carsmile opinia, że kobieta, wybierając samochód w pierwszej kolejności patrzy na kolor, jest stereotypem i ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Z sondażu przeprowadzonego wśród użytkowników platformy Carsmile wynika, że kobiety szukające samochodu skupiają się przede wszystkim na pieniądzach. "Dla 85 proc. pań, najważniejszym kryterium przy wyborze nowego auta jest jego miesięczny koszt, drugie z najważniejszych kryteriów, z wynikiem 65 proc., to bezawaryjność. Po 45 proc. i 43 proc. wskazań otrzymały spalanie i systemy bezpieczeństwa, natomiast na markę - jako najistotniejszą przesłankę - wskazało jedynie 2 proc. kobiet" - podano.



Z kolei zupełnie nieistotne dla kobiet auto są nagrody i kolor. Ponad połowa pytanych wskazała, że zdobyte przez wybrany model nagrody nie są istotne. Blisko co piąta z pań wskazała, że bez znaczenia jest kolor wybranego auta - czytamy.



Według Carsmile, kobiety chętnie korzystają z wynajmu, a rzadko z leasingu, który - w przeciwieństwie do wynajmu - kończy się wykupem auta na własność. "Najpopularniejszym rozwiązaniem finansowym, z jakiego skorzystały panie wybierając ostatnio samochód był wynajem, na który zdecydowało się 42 proc. pań, a najmniej popularnym jest leasing, ten rodzaj zakupu wybrało 16 proc. klientek. Odpowiednio 23 proc. i 19 proc. badanych zadeklarowało zakup auta za gotówkę i na kredyt" - podano.



Z analizy wynika ponadto, że kobiety lubią podróżować wygodnie. "Aż 8 na 10 najbardziej poszukiwanych przez nie modeli w 2020 roku to SUV -y i crossovery, w zestawieniu pojawił się tylko jeden hatchback i jeden sedan" - wskazano.



Jak zaznaczył wiceprezes Carsmile Michał Knitter, w sumie preferencje kobiet nie różnią się istotnie od kryteriów, którymi kierują się mężczyźni wybierając auto dla siebie. "Auta wybierane przez panie, muszą mieścić się w założonym przez nie budżecie, również jeśli chodzi o koszt paliwa. Muszą być bezawaryjne i bezpieczne, zupełnie nie ma znaczenia, jaka to marka, model ani tym bardziej jaki mają mieć kolor" - zaznaczył.



Jak ocenił, kobiety patrzą na samochód niezwykle pragmatycznie, traktując go jako środek transportu, który umożliwia realizację codziennych aktywności.



Analiza powstała na bazie ankiety internetowej przeprowadzonej wśród użytkowników platformy Carsmile na przełomie czerwca i lipca ub.r. Większość kobiet, które wzięły w nim udział (51 proc.), zadeklarowało, że wykorzystują samochód do celów prywatnych.



