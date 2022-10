Jelcze będą niszczyć samoloty wroga? Można strzelać prosto z paki

Produkcją nowych zestawów przeciwlotniczych zajmie się polski przemysł zbrojeniowy. Za dostawy sprzętu odpowiada konsorcjum PGZ-Pilica+. W jego skład wchodzą:



Polska Grupa Zbrojeniowa (lider projektu),



Zakłady Mechaniczne Tarnów,



PIT-Radwar,



PCO,



Jelcz,



Mesko,



Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej,



Wojskowe Zakłady Uzbrojenia,

Wojskowe Zakłady Elektroniczne.



Pilica + czyli obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu

Zdjęcie Zestawy rakietowo-artyleryjskie ZUR-23-2SP na platformie Jelcza 422.32 / PGZ /

W ramach zawartej umowy - do 2024 roku - sześć używanych już przez wojsko zestawów Pilica zmodernizowanych zostanie do standardu Pilica +.



Zamówiony właśnie system Pilica+ obejmować ma:



stanowisko dowodzenia,

radar krótkiego zasięgu,



6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi,



podsystem łączności,

zabezpieczenie logistyczne - wozy amunicyjny i pojazdy transportowe.



Docelowo konfiguracja ta zostanie uzupełniona o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu i radary BYSTRA. W dalszej kolejności do systemu zostaną też dołączone armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.



Pociskami rakietowymi, przewidzianymi jako efektory pierwszego wyboru, planowanymi do wykorzystywania przez wyrzutnie systemu Pilica+, są brytyjskie pociski CAMM.



Jelcze zestrzelą samoloty wroga? Można strzelać wprost z paki

Zdjęcie Zestawy rakietowo-artyleryjskie ZUR-23-2SP czyli "efektory" Pilica+ na platformach Jelcza /

Spółka JELCZ Sp. z o.o. w ramach konsorcjum PGZ - Pilica + będzie odpowiadała za dostarczenie kilku typów podwozi dostosowanych do wymagań systemu, tak jak w przypadku zamówienia na PILICĘ. Do tej pory były to Jelcze 442.32 pełniące funkcję "ciągników artyleryjskich" (po jednym na każdy "efektor ogniowy") czy pojazdów amunicyjnych.



Chociaż - teoretycznie - efektory mogą być transportowane przy użyciu dowolnych ciągników, w czasie testów poligonowych wielokrotnie dowiedziono, że zestawy rakietowo-artyleryjskie ZUR-23-2SP - mogą prowadzić skuteczny ogień wprost z platformy pojazdu transportowego.



Zestawy Pilica+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, zaś ich zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz zapewnienie osłony dla zestawów średniego zasięgu Wisła.



