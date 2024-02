Funkcjonariusz był bez szans. Kotka rozbroiła jaworznickiego policjanta

W morzu tekstów o samochodach, przepisach, regułach i poradach, w ten wyjątkowy dzień pozwalamy sobie na coś ważniejszego. Bo przecież nie ma nic ważniejszego w internecie od filmów z kotami. A ten jest ważny szczególnie, bo pokazuje, że koty faktycznie znają się na ludziach.

Gdy funkcjonariusz z Jaworzna z długopisem w dłoni i dokumentami na kolanach, próbował dopełnić formalności związanych z kolizja drogową, na przeszkodzie stanęła mu kotka. Z gracją doświadczonego włamywacza, wskoczyła do samochodu i umościła się na kolanach pasażera, wnosząc dawkę ciepła do rutynowej papierkowej roboty policjanta.

To wideo to nie tylko świadectwo nieoczekiwanych radości codziennego życia, ale także przypomnienie o więzi między zwierzętami a ludźmi. Policjant, rozerwany między obowiązkiem a przyjemnością, radzi sobie z sytuacją z uśmiechem, co sugeruje, że ta przerwa jest bardziej mile widziana, niż można by się spodziewać.

W Światowy Dzień Kota przypominamy o łagodnych (i czasami nieco mniej łagodnych) sposobach, w jakie te zwierzaki wkraczają w nasze życie. Ta kotka, choć nie należy do standardowego wyposażenia radiowozu, z pewnością zdjęła z funkcjonariusza sporą dawkę dziennego stresu.