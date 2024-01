Dodatkowe światło na sygnalizacji. To będzie historyczna zmiana

Spis treści: 01 Co da dodatkowe światło na sygnalizatorze?

02 Białe oznacza: jedź jak auto przed tobą

03 Nowe światło na skrzyżowaniach - uwaga na ludzkich kierowców

04 Nowa koncepcja trafi na drogi

Inżynierowie transportu z North Carolina State University (NCSU) pracują nad nowymi metodami sterowania ruchem drogowym. Opracowali modele, które sugerują, że efektywnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie czwartego sygnału w sygnalizatorach, znanego jako "biały". Ten nowy sygnał miałby informować kierowców, że ruch na danym skrzyżowaniu jest kierowany za pomocą zaawansowanego algorytmu, który może komunikować się z pojazdami autonomicznymi.

Co da dodatkowe światło na sygnalizatorze?

Naukowcy z NCSU opracowali nowatorski model sterowania ruchem, nazwany roboczo "koncepcją białej fazy". Jest ona oparta na wymianie danych między pojazdami autonomicznymi zbliżającymi się do skrzyżowania, a systemem sygnalizacji świetlnej.

Reklama

W obecnych czasach samochody są już zdolne do automatycznej komunikacji między sobą, a wymiana informacji pomiędzy pojazdami będzie jeszcze bardziej zaawansowana wraz z rozwojem i popularyzacją pojazdów autonomicznych. Inżynierowie ruchu z NCSU zaproponowali, aby zbliżające się do skrzyżowania pojazdy autonomiczne tworzyły "kolumny" lub "pociągi" drogowe. Gdy do sygnalizacji zbliży się kolumna o odpowiedniej długości, sygnał świetlny automatycznie by się zmieniał. Jednak zamiast tradycyjnego zielonego światła, proponowane jest użycie nowego, białego sygnału. Badania wskazują, że niespodziewane zmiany sygnalizacji na zielone mogą dezorientować kierowców klasycznych pojazdów, dlatego wprowadzenie nowego sygnału miałoby ułatwić adaptację do tego systemu.

Białe oznacza: jedź jak auto przed tobą

Rozwiązaniem, które w czasie symulacji z wykorzystaniem skomplikowanych modeli obliczeniowych przyniosło najlepsze rezultaty okazało się właśnie zamontowanie na sygnalizatorze dodatkowego światła. Jego kolor nie ma większego znaczenia - wybór padł na biały, by sygnał był kontrastowy i dobrze rozpoznawalny dla kierujących.



Czerwone światła nadal będą oznaczać stop. Zielone - jedź, a białe światła powiedzą ludzkim kierowcom, aby po prostu podążali za samochodem przed nimi - tłumaczy Ali Hajbabaie, profesor z NCSU.

Nowe światło na skrzyżowaniach - uwaga na ludzkich kierowców

Celem tej innowacji jest włączenie kierowców tradycyjnych samochodów do procesu tworzenia kolumn pojazdów autonomicznych na skrzyżowaniach. Symulacje pokazują, że jeśli 30% pojazdów na skrzyżowaniu to samochody autonomiczne, płynność ruchu może poprawić się o około 11%. To przekłada się na korzyści takie jak zmniejszenie czasu straconego na postoje oraz oszczędność energii wykorzystywanej do zatrzymywania się i ruszania.

Kierowca klasycznego pojazdu zbliżający się do skrzyżowania, widząc biały sygnał nadawany przez sygnalizator, wiedziałby, że fazy sygnalizacji są automatycznie sterowane na podstawie danych z pojazdów autonomicznych. Jego zadaniem byłoby jedynie podążanie za działaniami poprzedzającego go pojazdu. Oznacza to, że jeśli auto autonomiczne przed nim hamuje, również powinien się zatrzymać. Jeśli pojazd autonomiczny nie zwalnia i wjeżdża na skrzyżowanie, kierowca tradycyjnego samochodu powinien zrobić to samo, nie martwiąc się o możliwość zapalenia się czerwonego światła.

Nowa koncepcja trafi na drogi

Póki co koncepcja białej fazy sprawdza się na zawansowanych modelach matematycznych. Kolejnym etapem są testy w prawdziwym ruchu drogowym. Profesor Hajbabaie sugeruje, że pierwsze próby mogłyby się odbyć w kontrolowanym i zamkniętym środowisko o dużym natężeniu ruchu, jakim są np. terminale rozładunkowe w portach.



Projekt pilotażowy w tym otoczeniu mógłby przynieść korzyści ruchowi portowemu i transportowi komercyjnemu.

Już dziś w niektórych krajach informacja o zmianie światła podawana przekazywana jest na bieżąco do oprogramowania nawigacyjnego w samochodzie. Korzystając z tej wiedzy kierowca wie czego się spodziewać w najbliższych sekundach i może dzięki temu wpłynąć na płynność ruchu na skrzyżowaniu.