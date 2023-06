David Beckham projektuje samochody. Dogadał się z włoską marką

Spis treści: 01 David Beckham zaprojektował samochody dla Maserati

David Beckham zaprojektował samochody dla Maserati

Maserati zaprezentowało właśnie pierwszą kolekcję samochodów z serii Fuoriserie Essentials. Za ich tworzenie mają być odpowiedzialne osoby znane z dobrego gustu oraz współpracy z włoską marką. Stworzenie tej kolekcji ma za cel zachęcenie entuzjastów motoryzacji do "wyrażenia własnej wizji" dotyczącej aut Maserati. Za premierowy projekt odpowiedzialny jest David Beckham. Warto wspomnieć, że Anglik już od dawna jest ambasadorem Maserati. Angielski piłkarz opracował dwie konfiguracje samochodów, a inspirację do nich stanowiły, co oczywiste, klasyczne modele Maserati oraz... jego własna garderoba. Ta zaś jest dziełem krawców z ulicy Savile Row w Londynie.

David Bekcham inspirował się klasycznymi Maserati i własnymi ubraniami

Jeśli chodzi o samochody, były piłkarz inspirował się dwoma modelami włoskiego producenta. W pierwszej konfiguracji znajdziemy nawiązania do Ghibli z 1967 roku. Beckham zdecydował się na niebieski odcień lakieru o nazwie "Night Interaction" i połączył to z brązową skórzaną tapicerką.

Zdjęcie W pierwszej konfiguracji znajdziemy nawiązania do Maserati Ghibli z 1967 roku. / materiały prasowe

Druga konfiguracja natomiast została zainspirowana modelem Quattroporte Royale z 1986 roku, wyprodukowanym w liczbie 51 egzemplarzy. Brytyjczyk wybrał ciemnozielony lakier o nazwie "Verde Royale". Również w tym przypadku wnętrze zostało wyłożone brązową skórzaną tapicerką. O współpracy Maserati i Davida Beckhama, której to efektem są te dwie konfiguracje samochodów włoskiej marki, mają przypominać metalowe tabliczki umieszczone między przednimi fotelami lub zagłówkami.

Zdjęcie Dryga konfiguracja została zainspirowana Maserati Quattroporte Royale z 1986 roku / materiały prasowe

Samochody Maserati "szyte na miarę"

Szef designu Maserati, Klaus Busse, wskazuje, że "fuoriserie" znaczy po włosku "szyte na miarę". Dodaje również, że program dostosowywania aut Maserati ma na celu "tworzenie wyjątkowych doświadczeń" dla klientów włoskiej marki.

Busse stwierdził dodatkowo, że każdy, podobnie jak Beckham, może skorzystać z możliwości personalizacji oferowanych przez, inspirowaną dziedzictwem wyścigowym marki, kolekcję Fuoriserie Corse oraz przeznaczoną dla miłośników technologii kolekcję Fuoriserie Futura.

Obie konfiguracje stworzone przez Beckhama dostępne są teraz na życzenie w supersportowym modelu MC20 oraz SUV-ie Grecale.

