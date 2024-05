Spis treści: 01 Toyota C-HR cieszy się popularnością wśród Polaków

02 Jakie napędy w Toyocie C-HR?

03 Toyota C-HR PHEV w nowej wersji wyposażenia

04 Najtańszy C-HR z hybrydą plug-in, ale czy najtańszy C-HR?

05 Toyota C-HR z hybrydą plug-in. Wersje wyposażenia

06 Ceny Toyoty C-HR PHEV

Toyota C-HR cieszy się popularnością wśród Polaków

Toyota C-HR to jeden z najpopularniejszych modeli w naszym kraju. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar znalazła się ona na piątym miejscu najchętniej kupowanych samochodów w naszym kraju w kwietniu 2024 roku. Zdecydowało się na nią 1 166 osób. W ujęciu od początku roku do klientów trafiły natomiast 4 852 sztuki. Taki wynik daje modelowi Toyoty czwartą pozycję w tym zestawieniu.

Reklama

Zdjęcie Toyota C-HR to jedno z najpopularniejszych aut w naszym kraju. W kwietniu znalazło się na czwartej pozycji w tym zestawieniu. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Jakie napędy w Toyocie C-HR?

Toyota C-HR dostępna jest wyłącznie z napędami hybrydowymi. Chętni na zakup klasycznej hybrydy mogą zdecydować się na wariant o mocy 140 lub 197 KM (ten drugi wariant zarówno z napędem na przód, jak i inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i).

Oprócz tego w ofercie modelu znajduje się również hybryda typu plug-in. Bazą jest tutaj dwulitrowy silnik benzynowy generujący 152 KM i 190 Nm momentu obrotowego. Łączna moc układu hybrydowego wynosi natomiast 223 KM. Toyota C-HR w tej odmianie napędowej rozpędza się do setki w 7,4 sekundy. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 13,6 kWh pozwala na przejechanie do 66 km na samym prądzie w cyklu mieszanym.

Zdjęcie Toyota C-HR z hybrydą typu plug-in oferuje 223 KM mocy systemowej. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Toyota C-HR PHEV w nowej wersji wyposażenia

Teraz do oferty wchodzi nowa wersja wyposażenia. Comfort Plus, bo o niej mowa, będzie odmianą podstawową. Znajdziemy tutaj m.in.:

dwustrefową klimatyzację automatyczną

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

podgrzewanie przednich foteli i kierownicy

główne światła w technologii LED (Basic LED)

tylne lampy w technologii LED

system dostępu bezkluczykowego

8-calowy ekran multimediów

inteligentny tempomat adaptacyjny

asystenta utrzymania pasa ruchu

kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

17-calowe felgi aluminiowe

Najtańszy C-HR z hybrydą plug-in, ale czy najtańszy C-HR?

Tak wyposażone auto będzie kosztować 176 900 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena promocyjna. Katalogowa wynosi 184 900 zł. Siłą rzeczy jest to nie tylko podstawowa, ale i najtańsza odmiana C-HR z hybrydą typu plug-in. Do ceny najtańszej wersji modelu w ogóle jednak jeszcze sporo brakuje. W przypadku klasycznej hybrydy za odmianę 140-konną w wersji Comfort (12,3-calowy ekran wskaźników, 8-calowy wyświetlacz multimediów, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna) cena katalogowa wynosi 139 900 zł. W ramach rabatu można ją jednak nabyć za 132 900 zł.

Toyota C-HR z hybrydą plug-in. Wersje wyposażenia

Toyotę C-HR z hybrydą typu plug-in można jeszcze nabyć w innych wersjach wyposażenia. W odmianie Style znajdziemy ponadto m.in.:

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

bezprzewodową ładowarkę

12,3-calowy ekran multimediów

18-calowe felgi aluminiowe

Wersja Executive w standardzie zawiera m.in.:

technologię oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X

dodatkowe oświetlenie LED w środku

elektrycznie unoszoną klapę bagażnika

światła główne w technologii LED

dach w kolorze fortepianowej czerni

19-calowe felgi

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień

W odmianie GR Sport znajdziemy natomiast:

światła główne Matrix LED

system doświetlania zakrętów

automatyczne samopoziomowanie reflektorów

19-calowe felgi alumioniowe GR Sport

nakładki progowe GR Sport

kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

system kamer 360 stopni

układ monitorowania kierowcy

asystenta zmiany pasa ruchu

W odmianie Executive Premiere Edition liczyć można natomiast na:

cyfrowe lusterko wsteczne

wyświetlacz HUD

panoramiczny dach

dach oraz tył auta w fortepianowej czerni

19-calowe felgi aluminiowe (takie jak w wersji Executive)

Topowy wariant w ofercie C-HR z hybrydą typu plug-in to GR Sport Premiere Edition. Oprócz elementów wyposażenia z wymienionej wcześniej wersji znajdziemy tutaj również 20-calowe felgi aluminiowe GR Sport.

Zdjęcie Toyota C-HR z hybrydą typu plug-in dostępna jest łącznie w sześciu wersjach wyposażenia. / materiały prasowe

Ceny Toyoty C-HR PHEV

Ceny Toyoty C-HR z hybrydą plug-in prezentują się następująco (w nawiasie znalazły się ceny katalogowe):

Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Ceny Wersja Comfort Plus Style Executive GR Sport Executive Premiere Edition GR Sport Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in 223 KM 176 900 zł (184 900 zł) 181 900 zł (189 900 zł) 192 900 zł (200 900 zł) 207 900 zł (215 900 zł) 218 900 zł (226 900 zł) 218 900 zł (226 900 zł)