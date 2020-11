Skoda Octavia Scout jest znacznie tańsza od Golfa. Nie bez powodu

Poznaliśmy właśnie ceny uterenowionej wersji nowej Octavii i dobra wiadomość jest taka, że jej cennik startuje ze znacznie niższego pułapu, niż ma to miejsce w przypadku Golfa Alltracka. Zła jest taka, że jest ku temu dobry powód.

Tak wygląda nowa Skoda Octavia Scout

Wersja Scout Skody Octavii nigdy nie była tania i nie inaczej jest w przypadku obecnej generacji. Ceny zaczynają się od 119 250 zł, ale w zamian otrzymujemy niemal kompletne wyposażenie. Standard obejmuje w pełni diodowe oświetlenie z matrycowymi reflektorami głównymi, nawigację z 10-calowym ekranem, wirtualne zegary, kamerę cofania oraz czujniki parkowania (przód i tył), adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu oraz podgrzewane przednie fotele. Bez dopłaty otrzymamy także 18-calowe felgi, co akurat niekoniecznie jest dobrą wiadomością - duże felgi i niskoprofilowe opony to niekoniecznie dobry wybór w samochodzie, który ma zjeżdżać z asfaltu.

Za niemal 120 tys. zł Octavia Scout wyjedzie z fabryki z benzynowym silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM, który pozwala na sprint do 100 km/h w 8,4 s. Nie jest więc źle, ale pojawia się jeden haczyk - nie dokupimy do niego napędu na wszystkie koła. Musi nam wystarczyć tylko podniesione zawieszenie (o 15 mm), nakładki na dolne partie nadwozia oraz seryjny pakiet na bezdroża z osłonami podwozia. No i skrzynia manualna - DSG (przynajmniej obecnie) nie otrzymamy.



Chętni na uterenowioną Octavię z 4x4 muszą wybrać odmianę z silnikiem 2.0 TDI 200 KM, czyli tym samym, który stosowany jest w wersji RS. Można powiedzieć, że to już pewna tradycja Scouta - możliwość zamówienia topowego diesla, ale odbija się to na cenie. Konkretnie trzeba wydać 160 100 zł. Niech pocieszeniem będzie standardowe DSG oraz fakt, że Octavia Combi RS z tym silnikiem jest o 7000 zł droższa, a równie szybka (sprint do 100 km/h w 6,8 s).

Octavia Scout jest więc o wiele tańsza od Golfa Alltracka głównie dlatego, że on nie jest dostępny w wersji benzynowej. A czy możemy liczyć na większy wybór silników i napędów w przyszłości? Według wcześniejszych informacji do gamy ma dołączyć wersja 2.0 TSI 190 KM z 4x4 oraz diesel 2.0 TDI 150 KM (podobno również z 4x4). Choć silnik 1.5 TSI 150 KM jest łączony w SUVach Skody z napędem na wszystkie koła, to w Scoucie pozostanie niedostępny.