Rząd nie zwalnia tempa. Wykonał kolejny krok ws. podatku od samochodów

Zgodnie z zapowiedziami rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o rezygnację z obowiązku wprowadzania podatku od posiadania samochodów. Taki podatek zobowiązał się wprowadzić rząd PiS, wpisano go do tzw. kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie Rząd nie chce podatku od posiadania samochodów spalinowych / Piotr Kamionka / Reporter