Rejestracje nowych aut w październiku 2022. Dane nie napawają optymizmem

W październiku 2022 roku zarejestrowano w Polsce 36 997 nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Względem tego samego miesiąca, ale w zeszłym roku, jest to wzrost o 1,44 proc. W porównaniu z wrześniem 2022 roku liczba rejestracji spadła jednak o 9,33 proc. - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Sprzedaż samochodów osobowych. Pierwsza trójka ciągle bez zmian

W minionym miesiącu zarejestrowano w Polsce 32 001 samochodów osobowych. Jest to o 2,4 proc. niż w październiku w zeszłym roku. Liczba zarejestrowanych samochodów od początku roku do października wyniosła 348 697 sztuk. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku jest to spadek o 7,9 proc.

Podium najpopularniejszych marek w minionym miesiącu pozostaje bez zmian. Na pierwszym miejscu znajduje się Toyota (5248 zarejestrowanych aut). Kolejne lokaty podium okupują Skoda (3722 samochody) i Kia (2634 auta).

Pierwsza trójka nie zmienia się także, jeśli spojrzeć z perspektywy od początku roku. Dotychczas zarejestrowano 60 600 samochodów Toyoty. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to jednak spadek o 2,19 proc. Udział japońskiego producenta w polskim rynku wyniósł 17,38 proc. Modele Skody klienci kupili i zarejestrowali w liczbie 33 812 egzemplarzy (o 14, 46 proc. mniej niż w 2021 roku). Udział czeskiej marki wyniósł 9,7 proc. Ostatnia na podium, Kia, zanotowała 28 767 rejestracji. Jako jedyna z pierwszej trójki zaliczyła ona wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniósł on 1,64 proc. Jej udział w polskim rynku to 8,25 proc.

Sprzedaż samochodów osobowych w październiku. Mniej modeli europejskich

Przewagę w pierwszej trójce najchętniej kupowanych samochodów w październiku ma Toyota. Na pierwszym miejscu znalazła się Corolla z liczbą 1329 zarejestrowanych egzemplarzy. Trzecia lokata przypadła modelowi Yaris (1087 sztuk). Pomiędzy nimi, na drugim stopniu podium, znalazła się Skoda Octavia (1220 egzemplarzy).

Poza Octavią w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów w Polsce w październiku z modeli europejskich producentów znalazły się jeszcze Dacia Duster (4. miejsce, 945 zarejestrowanych aut) i Fabia Skody (9. miejsce, 601 egzemplarzy).

Stosunek samochodów europejskich do azjatyckich jest gorszy niż we wrześniu. Wówczas wynosił on 4 do 6. W październiku jest to 3 do 7.

Najwięcej modeli w zestawieniu należy do Toyoty. Oprócz aut znajdujących się na podium, w pierwszej dziesiątce są także Yaris Cross (5. miejsce, 870 samochodów) i RAV4 (6. miejsce, 788 aut).

W 2022 roku najpopularniejsza Toyota Corolla

Podium najchętniej rejestrowanych modeli od początku roku również zostało zdominowane przez Toyotę.

Jej samochody znalazły się na dwóch pierwszych miejscach zestawienia. Corolla uzyskała wynik 17 485 sztuk. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to jednak spadek o 2,8 proc. Toyota Yaris z kolei zanotowała 10 232 rejestracji. Wynik jest gorszy o 20, 61 proc. Ostatnie miejsce na podium zajęła Kia Sportage. Z liczbą rejestracji na poziomie 9640 sztuk, jako jedyny model z pierwszej trójki zanotował wzrost (o 31,42 proc.).

Również w ujęciu całorocznym najwięcej modeli w zestawieniu ma znaczek Toyoty. Poza tymi na podium, znalazły w pierwszej dziesiątce znalazły się RAV4 (5. miejsce, 9 06 egzemplarzy), C-HR (9. miejsce, 7501 sztuk) i Yaris Cross (10. miejsce, 6660 aut). W zestawieniu znalazły się zaledwie dwa modele europejskie, czyli Dacia Duster (4. miejsce, 9223 aut) i Skoda Octavia (6. miejsce, 8934 sztuki).

Sprzedaż samochodów osobowych wśród klientów indywidualnych i firmowych

Swojego honoru samochody europejskie bronią wśród klientów indywidualnych.

Najpopularniejszym modelem była Dacia Duster (4 571 sztuk, spadek o 2,41 proc.). Ustąpić jej pierwszeństwa musiały znajdujące się na kolejnych lokatach podium Kia Sportage (4 429 egzemplarzy, wzrost o 26,8 proc.) i Toyota Yaris (4 415 egzemplarzy, spadek o 17,52 proc.).

Klienci firmowi najczęściej decydowali się na Toyotę Corollę (15 133 sztuk, wzrost o 4,51 proc.). Drugie miejsce zajęła Skoda Octavia (7874 aut, spadek o 21,38 proc.), a trzecie Hyundai i30 (6678 egzemplarzy, wzrost o 32 proc.).

Sprzedaż samochodów dostawczych - jak wygląda sytuacja po październiku?

W październiku zarejestrowano w Polsce 4996 samochodów dostawczych. W porównaniu do października zeszłego roku jest to spadek o 4,1 proc., zaś w odniesieniu do tegorocznego września wzrost o 0,26 proc. Od początku roku liczba zarejestrowanych samochodów dostawczych wyniosła 50 966 sztuk, co stanowi spadek o 15,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Najlepszy wynik w październiku zanotowało Renault z liczbą 892 zarejestrowanych samochodów. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Fiat (677 sztuk) i Mercedes (604 egzemplarze). W ujęciu od początku roku tytuł lidera również dzierży Renault. Dotychczas zarejestrowano 10 708 samochodów francuskiego producenta (spadek o 8,59 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem). Udział Renault w polskim rynku samochodów dostawczych to 21,01 proc. Wiceliderem rankingu jest Ford (7 316, spadek o 10,07 proc.). Udział amerykańskiej marki wyniósł 14,35 proc. Ostatnie miejsce na podium przypadło IVECO (5883 rejestracje, wzrost o 4,7 proc.). Udział producenta w rynku wyniósł 11,54 proc.

Najpopularniejsze samochody dostawcze. W obu zestawieniach pierwsza trójka bez zmian

Największą popularnością wśród modeli cieszyło się w minionym miesiącu Renault Master (683 sztuki). Drugie miejsce w rankingu zajęło IVECO Daily (566 samochodów). Podium zamyka Mercedes Sprinter (536 egzemplarzy).

Pierwsza trójka wygląda dokładnie tak samo w ujęciu rejestracji od początku roku. Pierwsze miejsce zajmuje Renault Master (8 279 sztuk, spadek o 12,03 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym). Na kolejnych lokatach podium znalazły się IVECO Daily (5883 sztuki, wzrost o 4,7 proc.) oraz Mercedes Sprinter (3 886 egzemplarzy, spadek o 2,78 proc.).

